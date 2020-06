El secreto del arroz de la señora Julia ¡Una delicia!

junio 19, 2020 - 10:00 am

Uno de los alimentos que no falta en los hogares zulianos es el arroz. Sin embargo, debido a la crisis, en muchos hogares zulianos esta tradición desapareció, pues a veces ni se come en todo el día. Las amas de casa han tenido que reinventarse. Pero, de vez en cuando, por qué no, algunos optan por darse un ‘gustico’.

El menú más tradicional del arroz es el que va acompañado con pollo. La señora Julia reveló su secreto en la cocina para preparar este delicioso plato.

Receta

Estos son los ingredientes:

-200 gr. de arroz

-1/2 pechuga o 2 muslos de pollo

-1 cebolla grande

-1 zanahoria grande

-1 pimentón

-2 ajís dulces

-1 ramita de cebollín

-Ajo porro al gusto

-1 diente de ajo

-5 vainitas (opcional)

-1/2 cucharadita de onoto en polvo

-1 cubito

-2 cucharadas de aceite

-Sal al gusto

Preparación:

En una olla sofreír el arroz con el aceite, agregar el agua, la sal, tapar y reservar. Cortar el pollo y todas las verduras en trozos bien pequeños. Agregar todo en una olla y sofreír con el ajo, el onoto y el cubito, añadir 1 y ½ tazas de agua y hervir a fuego medio, tapar. Cuando el guiso comience a secar y las verduras estén blandas, agregar el arroz, revolver tapar a fuego bajo y listo!

Acompaña este sabroso arroz con ensalada y plátano frito.

