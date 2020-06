El programa «Un chistesito pues» celebra sus 20 años haciendo reír a los zulianos

junio 18, 2020 - 9:00 pm

El programa humorístico zuliano «Un chistesito pues» conducido por Gustavo Molina, el popular general Pepe Grillo, está celebrando 20 años al aire haciendo reír a los zulianos.

«Pepe Grillo» informó emocionado «De estos 20 años , 17 años que he sido el productor general junto al difunto Enrique Rodríguez Mota y este trabajo me ha traído muchas satisfacciones y aprendizajes. Durante este tiempo el programa ha cambiado tres veces de nombre, pero no su esencia que sigue teniendo la chispa y el mensaje que se quiere llevar al televidente».

«Se comenzó como el Show de Enrique , luego El Show de los chistes y ahora «Un chistesito pues», escrito así para resaltar. La idea es divertir a la gente con nuestros chistes al estilo maracucho», detalló.

El programa es transmitido a través de Coquivacoa TV los días jueves y domingos a partir de las 8:30 pm. Además es retransmitido por las pantallas de Telecolor.

«Un chistesito pues» tiene un staff muy especial de chistólogos conformado por: Nerio Ávila (Semeruco), Nelson Marcano (La Momia), Arístides Villalobos (El gallo zuliano), Franklin Romero (Carita pegaá), Julio Mendoza (Curly), Eriana Morillo (La Gatúbela), Carlos Israel ( Pichirilo), Jesús González (Centella), Ender Cubillán (El bombero), Alirio Vicuña (Cuerpo e’ bobo), Germán Corona (El abuelo Hermam), Iván Delgado (Cucú), Miguel Villalobos(Mata Suegra), Ever Fernández (Matute) Juan Pirela (La Sombra), Lupercio Bracho ( La Calavera) y el carismático Marcos Trujillo (Mr Been).

Estos humoristas expresaron a NAD su emoción por trabajar para el Zulia y agradecen el apoyo del público que los sintoniza.

E. García

Noticia al Día