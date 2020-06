El Mundial de Fórmula E vuelve en agosto con seis carreras en nueve días en Berlín

junio 17, 2020 - 10:37 am

El Mundial de Fórmula E, interrumpido desde el 13 de marzo por la pandemia de coronavirus, regresará en agosto con seis carreras a puerta cerrada en Berlín, anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

«El campeonato de Fórmula E deberá reanudarse el 5 y el 6 de agosto con un primer doble Eprix en el complejo del antiguo aeropuerto de Berlín- Tempelhof, seguido de un segundo fin de semana el 8 y 9 de agosto. Un tercer y último doble ePrix, el 12 y el 13 de agosto, concluirá la temporada», precisó el comunicado.

«Cada doble ePrix se disputará en una diferente configuración del circuito, lo que garantizará que el interés deportivo se mantenga intacto», precisó.

Además de la ausencia de público, el número de personas en el paddock será limitado a 1.000 «con medidas de distancia social estrictas».

De esta forma la temporada de Fórmula E contará con 11 pruebas en lugar de 14. Después de las cinco primeras, ocho grandes premios fueron anulados (Sanya, en China, Roma, París, Seúl, Yakarta, Nueva York y dos en Londres) por la propagación de la pandemia.

#FE – 🚦The FIA and @FIAFormulaE are now able to announce that the 2019 – 2020 season, suspended since 13 March due to the global #COVID19 pandemic, is set to move into the green flag regime and resume racing.

Find out the revised 2019-2020 calendar ⬇️https://t.co/Glhmr8l7pS

— FIA (@fia) June 17, 2020