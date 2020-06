«El Mono» Burgos emprenderá su camino como DT a final de temporada (VIDEO)

junio 3, 2020 - 3:19 pm

Era un secreto a voces, pero fue el propio Germán «El Mono» Burgos quien anunció este miércoles 3 de junio que dejará de pertenecer al cuerpo técnico de Diego Simeone a final de temporada. Las razones de su salida se deben a su necesidad de emprender como estratega principal de algún equipo.

La noticia la dio a conocer mediante un video difundido en las redes sociales del Atlético de Madrid, club que ha sido su casa durante los últimos ocho años y en el que jugó entre 2001 y 2004, año en que colgó los guantes.

«Con más de diez años de experiencia en primera división creo que estoy plenamente capacitado para dirigir el destino de un equipo», aseguró el exportero en el material audiovisual.

Asimismo, indicó que su deseo antes de salir del conjunto colchonero es levantar otro título. «Me quiero retirar del Atlético saliendo campeón, todavía quedan muchos sueños por cumplir y soy un soñador».

Explicó, además, cuál será el estilo que lo defina durante su nueva etapa: «tendré toque de gente que me ha formado como jugador y persona, que son Luis Aragonés, Griguol, Bielsa o el Tolo Gallego».

Añadió que «los llevo en el alma y esas cosas uno no las olvida cuando pasan los años y ve que las cosas que te han dicho se cumplen».

La decisión, segundó comentó Burgos, fue aceptada plenamente por el cuerpo técnico ya que «es algo normal en un segundo entrenador». En cuanto a Simeone manifestó que es un gran amigo al que considera familia.

«Siempre digo que he almorzado y cenado más con «El Cholo» que con mi familia después de tantos años en la Selección Argentina y en el Atlético. Nos entendemos con señas y sin señas», confesó.

Gabi, excapitán del Atlético de Madrid, es uno de los nombres que suena para ocupar el lugar de Burgos. El mediocampista se encuentra actualmente en Catar y podría volver a España para ayudar a Simeone a seguir guiando al equipo.

«El Mono» Burgos y «El Cholo» Simeone un dúo dinámico

Burgos y Simeone empezaron a trabajar juntos en los banquillos en la temporada 2011 cuando «El Cholo» inició su segunda etapa en el Racing Club de Avellaneda, en Argentina. Justo antes de la Nochebuena de ese año, exactamente el 23 de diciembre, el dúo dinámico aterrizó en el Atlético de Madrid con el equipo en puestos de descenso.

Los rojiblancos se encontraban disputando la Europa League esa temporada y lograron avanzar a los dieciseisavos de final como primeros de su grupo, por encima del Udinese. Con los argentinos en el banquillo labraron su camino hasta levantar el trofeo ganando la final ante el Athletic Club por 3-0 con dos goles de Radamel Falcao.

Ese verano, en 2012, disputaron la Supercopa de Europa ante el Chelsea, que venía de coronarse en la Champions League. El recordado equipo ‘blue’ de Di Matteo contaba con una plantilla estelar que incluía al ídolo de la afición rojiblanca: Fernando «El Niño» Torres. El resultado favoreció al club español 4-1, nuevamente con Falcao como protagonista marcando tres dianas.

En 2013 llegó la Copa del Rey, en 2014 le arrebataron el título de la primera división al Barcelona en la última jornada y alzaron la Supercopa de España.

Ocho años y medio después de su llegada a la capital española acumulan una Copa del Rey, una liga española, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Con nostalgia aseguró que en su mente guarda dos hechos específicos: el abrazo luego de ganar LaLiga y el que compartieron en Anfield tras ganar al Liverpool antes de la pandemia. «Nos debemos el tercero cuando salgamos campeones de la Champions. Hay objetivos por cumplir, la clasificación para la Champions y el deseo de todos de ganar la Champions Legaue», recalcó.

Germán «El Mono» Burgos se define como un «perseguidor de sueños» porque la vida le demostró que estos se hacen realidad. «Esto es un hasta luego, no un adiós, el fútbol dirá si nos volvemos a ver, que sigan luchando, no claudiquen, persigan sus sueños, no estamos viviendo épocas agradables, pero no claudiquen, sigan luchando, peleen a la vida, nos vemos en el fútbol», finalizó.

