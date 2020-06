El milagro no conocido del Doctor José Gregorio Hernández a un médico zuliano

junio 19, 2020 - 3:44 pm

Un zuliano fue sanado por el Doctor José Gregorio Hernández cuando no le daban esperanzas de recuperar la visión de su ojo tras esto lo inspiró a ser médico

Alexander Betancourt es otro de los casos, que se suman a la larga lista de sanaciones que el Doctor José Gregorio Hernández ha hecho en los pacientes. Él no solo ha pedido su ayuda para un paciente, sino que al principio de su vida él también lo fue. Cuando pequeño tuvo un accidente mientras jugaba que por poco le hace perder la visión de uno de sus ojos.

“Tenía 7 años y estaba jugando con un frasco de ampollas de ampicilinas, yo tiré el frasco y me cayó una estilla en el ojo y en vez de dejarme quieto el ojo me lo restregué y me rompí toda la córnea, de hecho se me estaba saliendo por la herida, fui llevado a emergencia para que me atendieran y me prepararon, los médicos reconstruyeron la córnea, pero no garantizaban nada”, dijo Betancourt.

Pero la devoción por el entonces Venerable inundaba su casa y su familia, pues su mamá era fiel devota de la causa de Santo trujillano y pidió la sanación de su hijo. Mientras el susurro de las oraciones estaban en una esquina y Alexander descansaba de la intervención una presencia se acercó a su cama y con sutileza posó su mano sobre el vendaje. Alexander termina de despertar inquieto y solo ve la silueta de un hombre con bata blanca, salir de la habitación.

“Mi mamá era muy devota al Doctor José Gregorio Hernández, cuando yo estoy en la habitación, en recuperación yo siento que un médico llega pero no le vi la cara y llega hasta donde estoy yo y me pone la mano en el ojo que estaba tapado con una cura, cuando miro iba caminando de espalda, yo nunca lo sentí real era algo mágico, y le dije a mi mamá que si había visto al médico que entró y no dijo nada, pero mi mama me aseguró que no había entrado nadie al cuarto, y me mostró una imagen que tenía, me preguntó que si lo había visto a él y le dije que sí, que era él a quien había visto salir, pero lo vi de espaldas. En ese momento mi mamá rompió en llanto y me quitó la venda sin permiso médico porque debíamos esperar 48 horas para conocer el resultado, y vi perfectamente, estaba curado y fue el Doctor José Gregorio Hernández. De hecho me pusieron varias cosas de colores para identificarlos y terminamos llorando porque era un milagro que pudiera ver perfectamente”, revelo Betancourt mientras sus palabras salen inundadas de emotividad.

Le devolvió la vista y lo inspiró a ser médico

Tiempo después el camino llevó a la familia hasta Isnotú, allí llegaron a agradecerle al hoy Beato Doctor José Gregorio Hernández por el favor concedido. La sanación que recibió del Médico de Los Pobres fue el punto de partida para hoy ayudar a pacientes, pues tiempo después decidió estudiar la profesión del hombre que le ayudó a recuperar la visión.

“Desde ese entonces yo que no lo conocía mi fe creció por él, desde ese momento yo decidí estudiar medicina, desde ese momento dije que iba a ser médico, de hecho cuando roté por oftalmología mi profesora fue la misma que me operó y coincidimos en eso, en que estudié medicina por eso que me había pasado”, finalizó el Alexander Betancourt, médico anestesiólogo curado por el Doctor José Gregorio Hernández.

