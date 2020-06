El legado de Pau Donés: La Flaca, Depende, Humo, Bonito (+Videos)

junio 9, 2020 - 8:36 am

«Ahora, que empiezo de cero; Que el tiempo es humo; Que el tiempo es incierto; Ahora que ya no me creo; Que la vida será un sueño; Ahora que solo el ahora; Es lo único que tengo; Ahora que solo me queda esperar; A que llegue la hora».

Esta son las estrofas de una de las más sentidas composiciones de Pau Dones que encabeza el álbum 50 Palos, en el que se hizo una recopilación de los grandes éxitos de la banda Jarabe de Palo.

Pau Donés Cirera falleció este martes, a los 53 años, luego de batallar por más de cinco años con el cáncer de colón que lo afectaba. La información fue difundida a través de un comunicado por su familia, en la que agradecieron el apoyo de los médicos que durante este tiempo lo atendieron, además de solicitar ·el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles».

La canción de La Flaca, publicada en 1996 en el álbum del mismo nombre, lanzó a Pau Donés y al grupo Jarabe de Palo a los primeros planos de la música en España y Latinoamérica. Después fueron llegando grandes éxitos como Depende, Agua, Bonito o, ya recientemente, Humo.

A continuación, un repaso a algunos de los mejores temas de Pau Donés.

