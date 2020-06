El Hoffenheim despidió a su entrenador

junio 9, 2020 - 1:19 pm

El Hoffenheim alemán anunció este martes el final de su relación con su entrenador, el holandés Alfred Schreuder, por «diferencias de opinión sobre la orientación del club».

Schreuder, de 47 años, tenía contrato hasta 2022 para ser el técnico del equipo, que es actualmente séptimo en la clasificación de la Bundesliga, en plena lucha por clasificarse para la próxima Europa League. Su hermano y asistente, Dick Schreuder, también va a abandonar la entidad.

Alfred Schreuder llegó al Hoffenheim en 2019, procedente del Ajax Ámsterdam, donde fue ayudante de Erik Ten Hag. De 2015 a 2018 ya había sido técnico asistente del Hoffenheim, con Huub Stevens primero y luego con Julian Nagelsmann.

«No es raro, en la vida profesional, tener opinión diferentes. Tenemos que ser sinceros unos con otros y extraer las conclusiones», señaló el entrenador. Varios miembros del club compartirán hasta el final de la temporadas las responsabilidades de entrenador.

#TSG Hoffenheim and Alfred Schreuder have ended their collaboration.

The club came to an agreement with the 47 year old to terminate his contract with immediate effect. pic.twitter.com/bQBQXmYUoF

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) June 9, 2020