El detalle que omitió la guía DARK sobre Charlotte y Elisabeth Doppler

Pese a que la guía DARK ayudó a entender un poco más la trama se saltaron un dificultoso parentesco de dos personajes secundarios

Si no has visto la serie, detente, no sigas leyendo, pues se viene un spoiler, pero si buscas la guía DARK te explicaremos el enredo que todos hablan. Tal como en la serie y en la guía DARK, Charlotte es la jefa de la Policía de Winden y la persona que descubrió por su cuenta, sin ayuda de ningún viajero, que de alguna forma podía viajarse a través del tiempo.

En el marco de la investigación, Charlotte conocía de la existencia de Noah, el hombre que se llevó a su hija Elisabeth pero que la devolvió sana y salva a casa. No obstante, jamás imaginó cuál sería su conexión con este supuesto sacerdote.

Charlotte y su esposo, Peter Doppler, descubrieron entre las cosas de HG Tannhaus -abuelo de Charlotte, autor de «Un viaje a través del tiempo» y ensamblador de los dispositivos para desplazarse de época en época- una fotografía de Noah junto a los miembros de Sic Mundus, la organización detrás de los acontecimientos que han golpeado a Winden y que lidera Adam.

Su abuelo siempre fue reservado sobre su trabajo y nunca le habló sobre sus padres, sus verdaderos padres. Su abuelo en realidad fue su abuelo adoptivo. Charlotte nunca conoció su origen, hasta la segunda temporada y que no se especifica en la guía DARK.

Cuando volvió a la vieja relojería de HG Tannhaus, Charlotte fue sorprendida por Noah, quien le contó la verdad: él es su padre biológico. La tuvo en una época no determinada. Incluso le mostró una foto donde aparecían junto a su madre, cuya identidad se guardó en el absoluto secreto hasta el final por lo increíble que es.

Al comenzar el último episodio de la segunda temporada, la mujer del futuro que envió a la horca a Jonas en 2052, ya identificada como Elisabeth, recoge una foto de su familia y otra que es idéntica a la que Noah le mostró a Charlotte, y en otro tiempo, Noah le cuenta a su versión del pasado que no podía decirle a su hija quién era su madre. Pero solo es cuestión de atacar cabos.

Un parentesco poco común

En Game of Thrones el parentesco entre Daenerys y Jon Snow era complicado entenderlo, pero el de estos dos personajes de DARK mucho más, pues Charlotte es hija de Elisabeth y Elisabeth es hija de Charlotte. Ambas son madres de sus hijas, pero al mismo tiempo son hijas de estas. Es extraño, pero es como funciona la guía DARK para entenderla.

Como bien explica Noah, todo está mezclado, pasado, presente y futuro, y en el caso de Charlotte y Elisabeth, sus vidas funcionan como el huevo y la gallina.

Expectativas de la tercera temporada

Aún no ha sido revelado cómo terminó Charlotte bajo la protección de HG Tannhaus. Solo se sabe que Noah siempre la buscó. Tampoco está claro cómo se enamoraron Noah y Elisabeth. Solo se vio que coincidieron en el búnker cuando se desató el fin del mundo en el año 2019, cuando Elisabeth todavía era una niña y Noah un joven.

El día del Apocalipsis se abrió un portal que conectó los años 2019 y 2052, justo frente a Charlotte y Elisabeth, quienes inmediatamente se reconocieron, sin saber que su parentesco va más allá del que creen.

Noah sabe la verdad, pero el Noah adulto murió y probablemente no adelantó más de la cuenta a su yo joven. ¿Quién dilucidará entonces todo? Podría ser Adam, quien parece estar al tanto de todo cuanto ha ocurrido en la vida de estas personas, malditas por el tiempo y condenadas hasta ahora al destino, tal como lo reseña “El Comercio”.

Sin embargo, quedan solo siete días para el estreno de la tercera temporada y se podrán aclarar todas las dudas que ha dejado desde el primer capítulo esta fabulosa serie de Netflix.

