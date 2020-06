El Derby de Kentucky se realizará con público en las gradas

junio 25, 2020 - 4:51 pm

Los directivos de Churchill Downs obtuvieron lo que deseaban al anunciar este jueves 25 de junio que el pospuesto Derby de Kentucky tendrá espectadores en las gradas, solo que más separados de lo normal.

El histórico hipódromo obtuvo la aprobación para realizar el Derby y el Oaks en septiembre con aficionados, bajo estrictas medidas para limitar la densidad de personas, durante la carrera más emblemática de la Triple Corona y que todos los años atrae a más de 150.000 personas.

La 146va carrera de Oaks para potros y el Derby fueron pospuestos de su fecha original, del 1 y 2 de mayo al 4 y 5 de septiembre, debido a la pandemia de coronavirus. Es la primera vez desde 1945 que la principal carrera del hipismo de Estados Unidos no se realiza el primer sábado de mayo.

We are excited to let you know the 146th running of the Kentucky Derby and Kentucky Oaks will be held September 4 and 5 with spectators present! https://t.co/jLJdQdJ18l

— Kentucky Derby (@KentuckyDerby) June 25, 2020