El cantante Pablo Alborán reveló que es homosexual: «Necesito ser más feliz de lo que soy» (+Video)

junio 17, 2020 - 8:59 am

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, mejor conocido como Pablo Alborán reveló este miércoles que es homosexual. Su confesión la hizo hace pocos momentos a través de su cuenta en Instagram en la que enfatiza su necesidad de «ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual».

El cantante malagueño de 31 años de edad y con una gran trayectoria en el campo artístico de más de 10 años, puso fin a los rumores de su sexualidad y salió al paso con un video de tres minutos en el que sentado al lado de su piano habla de las noticias «agridulces» que han surgido en los últimos días y que han obligados a las personas a replantearse.

«Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal», así inicia Pablo Alborán su confesión que ha desatado un sinnúmero de reacciones a través de las diferentes redes sociales.

«Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia… cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso». «Estoy aquí para contaros que soy homosexual», destacó el artista español.

«He querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil. Pero sobre todo, esto lo hago por mí», afirmó Alborán en su cuenta personal.

Las reacciones a esta revelación no se hicieron esperar y desde todas partes del mundo le han mostrado su cariño y afecto ante tan valiente confesión.

Figuras Como Alejandro Sanz, Maluma, Dani Martínez, Ana Guerra, Lola Índigo, Malú, Cepeda, India Martínez, Manuel Carrasco o Vanesa Martín se han sumado a los mensajes de cariño a Pablo Alborán.

Entre los éxitos más sonados del artistas se encuentran «Dónde está el amor», «Solamente Tú», «Por Fin», «Te he echado de Menos», «Prometo», «Pasos de Cero», «Perdóname», «Recuérdame», «Miedo», entre otros.

Ver esta publicación en Instagram 🙂 Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 Jun, 2020 a las 4:30 PDT

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día