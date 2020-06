El Atlético de Madrid de Deyna ya conoce el calendario en la ‘Champions’

junio 30, 2020 - 4:15 pm

El Atlético de Madrid de la venezolana Deyna Castellanos ya conoce el día y la hora en que enfrentará al FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de la Champions League Femenina.

La fase final de este torneo, que tendrá el mismo formato de la edición masculina, se llevará a cabo entre el 21 y el 30 de agosto con el Estado San Mamés de Bilbao y el Estadio Anoeta de San Sebastián como las sedes.

La UEFA dio a conocer que el enfrentamiento entre colchoneras y culés se dará el viernes 21 de agosto en San Mamés a las 12:00 del mediodía, hora de Venezuela.

La última vez que el Atlético de Deyna enfrentó al Barcelona fue el 6 de febrero, por la Supercopa femenina, y el encuentro finalizó con un 2-3 en el marcador a favor de las catalanas.

Ese mismo día y a la misma hora, el Glasgow City peleará por un puesto en las semifinales ante el Wolfsburgo. Este encuentro tendrá como sede el estadio de Anoeta.

