¿El Airtm es el sustituto de Zelle? Las opciones que manejan los usuarios para mover sus cuentas en dólares

junio 5, 2020 - 10:50 am

Este viernes los clientes venezolanos de Wells Fargo, quedaron impactados al enterarse que el servicio de pago móvil Zelle, sería suspendido a partir del 26 de junio, lo que no les permitirá hacer los pagos a los que estaban acostumbrados sin costos adicionales.

Ante la incertidumbre y la inquietud, salen al paso otras plataformas de intercambio de divisas, que ofrecen sus servicios y se muestran como una posible solución para mover los ahorros, gestionar pagos, entre otros, a través del método de la subasta.

En la página de AirTM se explica que esta funciona como una billetera y sus servicios alcanzan a más de 163 países para gestionar divisas virtuales, además de cambiar dolares a moneda local sin complicaciones.

Este sistema es usado por los usuarios que se dedican a generar ganancias por Internet y convierten de manera segura los pagos virtuales recibidos a través de los diferentes procesadores y que el dinero pueda ser utilizado como corresponde.

Claritza Méndez, cliente de muchos años de Wells Fargo, reveló a Noticia al Día, no cree que este ente financiero pueda ser el sustituto de Zelle, uno porque no cree que las personas que tengan ahorros estén dispuestos a arriesgarse a transferir en una plataforma online, otro las tazas que manejan a veces no es la más favorable, pues se encuentran por debajo de lo que ofrece el mercado, por lo que pueden perder hasta 30 0 40% de el valor real de la divisa a subastar.

Méndez afirma que otra de las desventajas que tiene es que es un proceso hacer transferencia a través de ellas, por lo que la plataforma en sí, no genera gran confianza.

Lo cierto es que los clientes de Wells Fargo, están en la búsqueda de otras alternativas, que les permita, seguir haciendo uso de la divisa extranjera y cumplir con sus compromisos sin contratiempos.

Olvídate de las restricciones de Zelle… si tienes una cuenta Airtm sabes que puedes manejar tus dólares sin límites 😎 pic.twitter.com/DbDDgufTMQ — Airtm (@theairtm) June 5, 2020

