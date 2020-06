Eduardo Semtei: AN al negarse a designar nuevos rectores decretó la muerte a la posibilidad de acuerdos

junio 15, 2020 - 8:00 am

Eduardo Semtei, exrector del Consejo Nacional Electoral, afirmó que la Asamblea Nacional al decidir no aceptar ninguna decisión del TSJ y no designar nuevos rectores, «decretó la muerte a la posibilidad de acuerdo», por lo que correspondía al Tribunal Supremo de Justicia la obligación de nombrarlos.

Así lo afirmó en una entrevista concedida al programa Primera Página que se transmite por Globovisión en la que además destacó que para que se puedan realizar elecciones este año, el CNE tiene que tener por lo menos seis meses en funcionamiento, por lo que si los rectores fueron nombrados el 13 de junio las elecciones deberían hacerse el 13 de diciembre.

«Si se prorrogaba hasta julio o agosto esta decisión, en diciembre no habría elecciones 2020», acotó.

En cuanto a los nombramientos del TSJ, expuso que en Venezuela pedían un cambio de rectores, por los cuestionamientos hacia la dirección de Tibisay Lucena, y esto se hizo de esta manera, luego que se decidiera la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional. «Ahora tenemos un nuevo CNE, ¿mejor?, no el mejor no existe, no hay ningún CNE que sea el perfecto, el que reúne las mejores condiciones, todos son perfectos, pero este comparado con el anterior el mucho mejor», refirió Semtei.

Semtei agregó que ahora hay que esperar las propuestas que este nuevo CNE le haga al electorado venezolano.

El exrector hizo mención a los conflictos entre los partidos que piensan en ir o no a un proceso electoral con este CNE, pero aclaró que de no participar en favorecer al Gobierno venezolano. «Abstenerse en votar por Maduro, vamos a esperar como se comporta el CNE, bajo la esperanza que hay un cambio».

En cuanto a la situación del seno de Acción Democrática dijo «uno no se mete en pleito entre marido y mujer, porque uno sale enredado».

Con respecto a la renuncia de Gaby Arellano a Voluntad Popular, advirtió que esta es una situación gravísima, por el trasfondo que gira en torno a esta decisión.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día