Doña Florinda está de luto por la muerte de su fiel compañero «Pancho»: “Ahora ya solo me queda Bruno”

Pancho era un guerrero, sufrió agresiones de otros perros, sin embargo, era la alegría constante. Él fue el patriarca con el que inicié mi manada. De la época de Roberto ahora ya sólo me queda Bruno. Roberto siempre le decía: “Pancho, eres la simpatía en cuatro patas”. Adiós, mi amado Pancho, te voy a extrañar. #teamo #perrhijos #tevoyaextrañar #labonitavecindadvirtual #elregresodeflorinda