Dodgers y Mellizos en alarma tras reportar casos positivos de COVID-19

junio 26, 2020 - 3:11 pm

Dodgers de Los Ángeles y de los Mellizos de Minnesota han dado positivo de COVID-19, informaron el jueves dirigentes de los dos equipos.

Andrew Friedman, presidente de operaciones deportivas de los Dodgers, dijo en una videoconferencia que éste “es un tema delicado”, y se negó a identificar a las personas que contrajeron el coronavirus.

“Hemos tenido al algunas personas en nuestra organización que han dado positivo, ninguna con síntomas que hayan resultado problemáticos”, informó. “Éste es un tema muy personal que, si alguien quiere compartir, lo hará por decisión propia”.

Friedman consideró “definitivamente posible” que algunos peloteros o personas de la gerencia puedan demorar su llegada a los entrenamientos de pretemporada, previstos para la próxima semana. “No sé con certeza nada sobre ese tema por ahora”, comentó.

Derek Falvey, presidente de operaciones de los Mellizos, indicó que en Minnesota hubo “algunos” jugadores que dieron positivo recientemente en los análisis.

Aseveró que cada pelotero está “bien”, guardando la cuarentena en casa. Ninguno de los casos positivos se presentó en jugadores que estén actualmente en Minnesota ni en Fort Myers, Florida, donde se ubican las instalaciones de pretemporada del club. Falvey se negó a especificar el número de jugadores infectados o a decir si militan en las ligas menores o en las mayores.

Antes de los resultados recientes en las pruebas recientes, los Mellizos no habían detectado casos de coronavirus entre peloteros o empleados, dijo Falvey.

Los jugadores de las Grandes Ligas comenzarán el 1 de julio su preparación en instalaciones de los clubes para una campaña abreviada a 60 juegos, que comenzaría a finales de ese mes.

En el caso de los Dodgers, han programado su primer entrenamiento formal para el 3 de julio. El equipo no define aún los detalles para realizar las pruebas a los jugadores cuando regresen a Los Ángeles con el objetivo de prepararse para una campaña que debió inaugurarse el 26 de mayo pero se pospuso por la pandemia.

Los peloteros que den negativo de COVID-19 tendrán permiso de ingresar en el Dodger Stadium. “Pienso que no hay duda de que vamos a tener un número decente de pruebas positivas en la pretemporada y la campaña”, advirtió Friedman. “Es más importante saber cuán rápido podremos responder a esto, las opciones de tratamiento, la parte de la cuarentena, asegurarnos de que esto no se propague al grupo”.

“En la medida que podamos contener esto y que tengamos buenos protocolos de salud y seguridad, pienso que esto será algo que podremos manejar como grupo”.

