Docentes exigen planteles en óptimas condiciones y garantías salariales para el regreso a clases

junio 26, 2020 - 4:55 pm

Gualberto Mas y Rubí, coordinador de la Coalición Sindical Magisterial del Zulia, en rueda de prensa, dio a conocer los resultados de una investigación realizada en el ámbito educativo desarrollada en el mes de junio en 16 municipios, de cara al venidero año escolar 2020-2021.

Mas y Rubí explicó que luego que el Ministerio de Educación estableciera el plan pedagógico a distancia «Cada familia una escuela», se dieron a la tarea de realizar una investigación de los alcances del programa y los objetivos cumplidos, que de luces de como ha sido el desarrollo de este año escolar y como ha sido la culminación del mismo.

En ese sentido significó que en «un país, es como un ser humano, donde la enfermedad no se ataca a tiempo, indudablemente la enfermedad sigue atacando todo el cuerpo humano hasta que fallece, en la educación deben hacerse evaluaciones continuas con el proceso educativo, no es solamente pensar en la educación gratuita, en la educación pública es pensar también en la educación de calidad y por eso nuestra consulta magisterial la pudimos realizar venciendo todo tipo de obstáculos el 16 municipios».

Mas y Rubí destacó que en los municipios La Guajira, Catatumbo, Sucre, Francisco Javier Pulgar y Jesús María Semprún, no pudieron ser consultados por su cercanía con la frontera, pero a pesar de esto en el resto si pudo lograrse la evaluación que permitió conocer datos importantes para el nuevo inicio del año escolar.

Indicó que 3.877 maestros fueron consultados y una muestra estudiantil de 70.279, la primera parte que tiene que ver con los docentes y si estos pudieron interactuar con sus alumnos, un 65.9% de los encuestados mencionaron que sí, a pesar de las dificultades que tenían que ver con la falta de energía eléctrica, conectividad, teléfonos inteligentes o computadoras permitieron que esa actividad, como es la de educar, se pudiera cumplir y este es el resultado, que es producto del esfuerzo que hace el docente.

La segunda parte de la investigación trataba de saber si los estudiantes poseían medios electrónicos, entre ellos, internet, para el desarrollo de las actividades académicas, ésta arrojó que apenas el 39,2 de una muestra de 70.279 alumnos, lo que significa el 27,54% tuvo acceso a internet para participar en todas las actividades.

En cuanto a la entrega de portafolios, hizo paréntesis para decir, que en este punto se está en presencia de una desigualdad social que influye en la entrega para poder realizar la entrega y obtener aprendizajes o competencias necesarias en la formación de la población estudiantil.

Este análisis también observó la planificación del tercer lapso, en la que se precisó que un 49% de la población estudiantil no pudo cumplir con las asignaciones de ese periodo, con el que finaliza el periodo educativo.

«Esto nos obliga a pensar que el próximo año escolar, se deben asumir ciertas competencias, se deben asumir ciertos roles, que el educador como buen planificador y como buen docente pueda hacerlo, en este sentido, la Coalición va a presentarle a la opinión pública, a las autoridades, a los padres y todos los interesados en el mejoramiento de lo que significa la calidad educativa, tres propuestas», resaltó.

La primera de ellas, basada en lo dicho por el ministro Aristóbulo Istúriz, que el regreso a la escuela está previsto para los meses de setiembre y octubre, ante ello exigen un ambiente limpio, con buenas condiciones higiénicas para impedir la propagación del virus, por eso la necesidad de que la infraestructura sea la adecuada, se garantice el agua y salas sanitarias en buen estado.

En segundo lugar establecer que al inicio del año escolar se planifique una especie de curso de nivelación para cubrir los aspectos del tercer lapso que no lograron ser alcanzados y que no son un secreto para nadie.

La última propuesta manifestó, que no se puede hacer un llamado a clases, si no se logra establecer con el ministro de Educación, un incremento salarial digno, para los trabajadores del magisterio. «En eso consiste garantizar que una vez inicien la vuelta a clases, presenciales o no, el maestro no siga en las condiciones económicas y sociales que en este momento mantienen», puntualizó.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día