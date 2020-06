¡Dios mío! Un rayo casi fulminó a Sharon Stone mientras planchaba en su casa

junio 16, 2020 - 9:27 pm

Sharon Stone, modelo e intérprete estadounidense reconocida en el mundo por su papel películas como Total Recall o Casino y su aparición en Instinto básico, contó como sufrió un accidente de lo más rocambolesco en su casa mientras cocinaba.

Según explicó, la actriz se encontraba frente al grifo llenando la plancha de agua cuando de pronto un rayo entró en su casa y la dejó inconsciente.

En el podcast semanal de Brett Goldstein dio más detalles: «Estaba en mi casa, llenando la plancha con agua, situando la mano en el grifo. El rayo cayó en el pozo, y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina. La explosión provocada por este fenómeno me lanzó hasta la nevera y caí al suelo. Mi madre lo vio todo», afirmó la celebrity.

Tal y como explica, fue su madre la que presenció todo lo ocurrido y le ayudó tras caer desplomada: «Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que recuperé el sentido. Estaba en un estado tan alterado que no puedo explicarlo con palabras: lo veía todo brillante. Ella me cogió, me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma seguía mostrando que mi cuerpo tenía electricidad. Una locura total», concluía Stone.