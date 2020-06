Deyna Castellanos: «Que no nos traten como profesionales duele»

junio 15, 2020 - 3:57 pm

La venezolana Deyna Castellanos está viviendo una extraña primera temporada en el fútbol de España, luego de que la Liga Iberdrola, en la que hace vida su Atlético de Madrid, fuera cancelada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 6 de mayo.

Esta decisión fue muy criticada luego de que se justificara la cancelación con la consideración de la primera y segunda división femenina como no profesionales. Una apreciación que cambió la semana pasada, cuando la RFEF profesionalizó las categorías de oro y plata del balompié femenino.

En una entrevista con Fox Sports este lunes 15 de junio, Deyna no dudó en reclamar las condiciones bajo las que entrenan. «Es súper incómodo, nos menosprecian como siempre», aseguró la atacante.

El equipo masculino del Atlético de Madrid se encuentra disputando LaLiga y entrena con el equipo completo, mientras que el combinado femenino solo puede entrenarse al aire libre una hora al día.

«Nosotras entrenamos como profesionales. Vivimos de esto, hacemos muchas cosas por esto; entonces, que no nos traten en la ley como profesionales obviamente es molesto y obviamente duele», explicó Deyna, quien disputó cinco partidos con las rojiblancas.

El club permitió a las colchoneras entrenarse individualmente y de forma voluntaria, con el seguimiento del cuerpo técnico, a partir del 4 de junio en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

Además, la oriunda de Maracay explicó que, junto a las jugadoras de América, intentan dar cuenta del talento que hay en el continente.

«Charlyn, Kenti, Leicy y yo, más allá de abrir puertas a las jugadoras de nuestro país, también le estamos abriendo las puertas a todas las jugadoras latinas… Hay que seguir luchando, seguir demostrando que el fútbol femenino sí vale la pena», expresó.

Deyna Castellanos y su equipo se encuentran esperando la fecha de su partido en Champions contra el FC Barcelona por los cuartos de final del torneo.

“Una de las cosas más importantes era jugar en un equipo competitivo, poder jugar competencias que con otros clubes no podría jugar, como la Champions… No me arrepiento en lo absoluto de la decisión que tomé porque me han recibido de la mejor manera”, concluyó la venezolana de 21 años.

La final del torneo femenino más prestigioso de Europa se podría realizar con un formato de «final 8» entre el 21 y el 30 de agosto. San Sebastián y Bilbao serían las sedes elegidas por la UEFA, según adelantó una fuente del organismo al diario español Marca.

Atlético, Barcelona, Glasgow, Wolfburgo, Arsenal, PSG, Bayern y Lyon, actual campeón del torneo, son los ocho equipos que participarán en la resolución del torneo. Esta decisión tendrá que ser tomada por la UEFA en la reunión que se llevará a cabo esta semana.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día