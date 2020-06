Desmantelan red de pornografía infantil ‘Los Tango’ en Táchira

View this post on Instagram

Cicpc desmanteló banda delictiva por pornografía en Táchira Pesquisas del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal Ureña, desmantelaron una banda delictiva, integrada por Karen Desired Méndez Valdeleon (20), Estiwuar María Barrera Gracias (23), Álvaro Luis Polanco Pulido (18), Wuilmer Adrián Velasco Rodríguez (23), Keiber Adrian Rojas Quintero (22), Anderson Valenzuela Padilla (24) y una joven de 17 años de edad, en el sector San Isidro, parroquia Ureña, municipio Pedro María Ureña, estado Táchira; por incitación a la pornografía. El modus operandi de la organización criminal era ubicar a través de las diferentes redes sociales a menores de edad, por medio de la joven detenida de 17 años, con la finalidad de difundir mediante las redes, fotografías y videos de las víctimas sin vestimenta, para posteriormente comercializar el contenido a nivel mundial, obteniendo beneficios económicos en moneda extranjera. Por este hecho fueron incautados como evidencias ocho equipos móviles, un teléfono local y un dispositivo del hardware, denominado router. Las fiscalías 24° y 26° del Ministerio Público, tienen conocimiento del caso.