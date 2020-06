Desgarrador: salió a la luz el último mensaje que grabó George Floyd antes de su trágica muerte (+Video)

junio 6, 2020 - 5:08 pm

Él también luchaba contra los abusos. A casi dos semanas del trágico suceso que acabó con la vida de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, a través de las redes sociales se filtró el que sería el último mensaje del hombre afroamericano de 46 años antes de morir. En este, Floyd hace un llamado a la juventud y los invita a reflexionar sobre la violencia.

Fallecido el pasado lunes 25 de mayo a manos de cuatro oficiales durante una brutal intervención, Floyd había grabado un conmovedor mensaje donde pedía el fin de la violencia armada. El video muestra el lado más humano del ciudadano afroamericano, quien hasta se animó a contar una vieja anécdota que le tocó vivir referido a este tema.

“La generación de jóvenes está claramente perdida. Claramente perdida. Ya ni sé qué más decir. Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas, las usan en medio de multitudes. Están matando niños. Y es claramente la generación que viene después de la nuestra”, se le escucha decir a George Floyd en el inicio de la grabación. Luego contaría su experiencia personal.

“Mira, un día un negro me dijo que un joven sabía lo que estaba haciendo porque podía usar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad estuviera aprobando esa mierda. La mayoría de esos jóvenes negros usan armas y después cuando van a sus casas a la noche les tiemblan las rodillas, pero eso no se lo muestran porque sino no serían ‘duros’”, agregó.

Finalmente, Floyd termina su postura en contra de la violencia con armas, reflexionando sobre Dios y que tarde o temprano las personas que promuevan la fuerza abrupta serán juzgadas. “Vamos hombre. Vuelve a casa. Algún día se van a encontrar con Dios y ahí o vas para arriba o para abajo”, sentenció el ahora difunto ciudadano afroamericano.

¿QUIÉN ERA GEORGE FLOYD?

Floyd, padre de una hija de seis años y originario de Houston, se dedicaba al baloncesto y fútbol en su ciudad natal. Se hizo un nombre en la escena local de hip-hop. Pero al mudarse a Minneapolis empezó una nueva vida como guardia de seguridad en un restaurante latino. Sus excompañeros lo recordaron como un hombre amable. «Cuando ves a alguien de ese tamaño, puede parecer imponente, pero era superdulce”, declaró Vernon Sawyerr.

Asimismo, George Floyd, entre 2017 y 2018, fue guardia de seguridad en un refugio para personas sin casa en Minneapolis, Harbour Light del Ejército de Salvación. “Se necesita ser un tipo especial de persona para trabajar en un refugio de emergencia. Es realmente difícil ver la angustia todos los días”, señaló Brian Molohon, el director ejecutivo de la organización, mientras recordaba el paso del fallecido afroamericano.

George Floyd también se hizo medianamente conocido por su parecido con Stephen Jackson, exestrella de la NBA. El propio exjugador, tras conocer la noticia, se mostró desconsolado porque era un hermano para él. Ambos eran amigos muy cercanos y usaban como apodo ‘gemelo’ (…) «Me enfurece tanto que después de todas las cosas por las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te sacaron así”, escribió en Instagram.

