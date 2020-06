DeAndre Jordan no participará en Orlando tras dar positivo de COVID-19

junio 30, 2020 - 11:43 am

El centro de los Brooklyn Nets, DeAndre Jordan, anunció este lunes que dio positivo por COVID-19 y no podrá asistir a la reanudación de la temporada en Orlando a finales de julio.

«Me enteré anoche y volví a confirmar hoy que he dado positivo por COVID-19 mientras volvía a la competición», escribió Jordan en Twitter. «Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada».

El agente de Jordan con Excel Sports también informó este lunes a la administración del equipo y de la NBA de la decisión de su cliente.

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, I will not be in Orlando for the resumption of the season.

— DeAndre Jordan (@DeAndre) June 30, 2020