De Eric Garner a George Floyd, dos muertes similares que encienden al mundo

junio 4, 2020 - 11:44 am

Al igual que George Floyd, las últimas palabras de Eric Garner fueron “no puedo respirar”, y esta ha sido una de las frases de protestas por ambas muertes

La muerte de George Floyd por parte de un policía en Mineápolis, ocurrida el pasado 25 de mayo, ha encendido las manifestaciones contra el racismo en varios estados de EE.UU. y ha derivado en intensas campañas en redes sociales para pedir justicia

El video, que muestra al oficial aplastando en el suelo con su rodilla parte del cuello y espalda del ciudadano de 46 años, provocando que no pudiera respirar, ha sido duramente condenado y también compartido en redes sociales como una muestra de un abuso policial que se ha repetido durante décadas en el país norteamericano. Pero antes de George Floyd, específicamente seis años atrás, ocurrió la muerte de Eric Garner, en circunstancias similares.

Eric Garner, 2014

Eric Garner fue un hombre también afromericano de 43 años que el 17 de julio de 2014 fue estrangulado por un oficial de la policía en Staten Island, Daniel Pantaleo. Al igual que George Floyd, las últimas palabras de Eric Garner fueron “no puedo respirar”. Garner fue detenido por detener una pelea que había llamado la atención de los oficiales y, según sostuvo la policía, vender cigarrillos sin impuestos.

El uniformado fue acusado de homicidio, pero exculpado por un tribunal del condado de Richmond. En agosto del 2019 fue despedido de la policía, pero sin recibir un castigo por parte de la justicia.

Tras la similitud de los dos casos la frase “no puedo respirar”, la tomaron los manifestantes en movilizaciones contra el racismo como bandera de lucha para exigir justicia por las muertes en ambos casos.

Poussey Washington, un homenaje

Tras la muerte de George Floyd, usuarios han recordado que esta muerte tiene muchas similitudes con una escena de la serie ‘Orange is the New Black’, específicamente la muerte de uno de sus personajes más queridos: Poussey Washington.

En el capítulo 12 de la cuarta temporada de la serie, The Animals (estrenado en 2016), cuando las internas de la cárcel de Litchfield realizan una protesta en el comedor del recinto penal parándose sobre las mesas se da el hecho.

Esto desencadena que el oficial Desi Piscatella ordene a los policías que las bajen a la fuerza. Uno de ellos, Baxter, intenta controlar a Suzanne, quien sufre uno de sus episodios de crisis de pánico.

Ante esto, Poussey intenta calmarla empujando al guardia, quien la lanza al suelo y pone su rodilla en la espalda. Esta escena fue un homenaje y un recordatorio de la muerte de Eric Garner, que hoy cobra viva por la de George Floyd.

Muertes que encienden al mundo

Las protestas se han extendido por todo el mundo, con eventos en Londres y Berlín el domingo y otros el lunes, incluyendo Nueva Zelanda, Australia y Países Bajos, promoviendo el movimiento ‘Black Lives Matters’.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día