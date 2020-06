David Luiz amplió su contrato con el Arsenal por una temporada

junio 24, 2020 - 8:48 am

El defensa internacional brasileño David Luiz amplió por una temporada su contrato con el Arsenal, anunciaron este miércoles 24 de junio los Gunners en un comunicado.

Tras llegar procedente del Chelsea esta temporada, el brasileño quería inicialmente una ampliación de dos años y se planteó, según la prensa ingresa, un regreso al Benfica, antes aceptar una prolongación hasta 2021.

A veces criticado por su errores, como su mal partido contra Manchester City en la derrota por 3-0 que marcó la reanudación de la Premier, el exjugador del PSG cuenta con el apoyo en el club, como el que le ha ofrecido el director técnico brasileño Edu.

«David es verdaderamente un jugador importante para nosotros, por su juego de pases, su comunicación con el equipo dentro y fuera del terreno de juego. Ayuda a todos», explicó Edu en el comunicado.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46

More info on the new deals 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020