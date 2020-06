Daniela Di Giacomo podría animar la gala del Miss Venezuela

junio 17, 2020 - 5:24 pm

La Miss International 2006, Daniela Di Giacomo, podría ser quien acompañe a Maria Gabriela Isler (Molly) en la animación de la próxima edición del Miss Venezuela.

En un live de Instagram que realizaron las reinas de belleza, Molly hizo referencia a que el sueño de Dany siempre ha sido poder animar la noche más linda del año, ante esto Di Giacomo respondió que sería «chévere».

«Te imaginas qué chévere sería, nosotras como misses, animar (…) tú me dices que yo me anoto; hago un casting 90 60 90, me pongo a dieta otra vez, tú dime”, afirmó Daniela.

Ante esto, María Gabriela dijo que le llevaría la propuesta a los “manda más” de la quinta morada, para que la influencer pueda participar en el staff de los animadores del concurso.

“A mí la conducción me apasiona, soy periodista, todo está conectado, el contenido que hago en las redes sociales es de misses porque a la gente le encanta ese tema (…) para mí sería un reencuentro bonito con la televisión venezolana; tú me dices, yo ahí estoy, te tengo todo montado, te hago una dupla, ustedes pónganse creativas, así sea de barrendera”, dijo Daniela entre risas.

