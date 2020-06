Coro Sinfónico Infantil del Zulia presenta «Pescador de Hombres»

junio 14, 2020 - 4:17 pm

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros y El Sistema Zulia presentan al Coro Sinfónico Infantil del Zulia en su primer trabajo virtual con la obra «Pescador de Hombres» que llegará a las plataformas digitales el 15 de junio.

La agrupación estadal conformada en el 2011 y relanzada en el 2019 , bajo la dirección de la licenciada Arizay Fermin Contreras, cuenta con más de 60 niños de diferentes coros de la región.

«Mas de 60 niños están a mi cargo por el Programa Coral y el Programa de Iniciación Musical de El Sistema. En el video salen 60 de ellos» explicó Fermín, quien dirige los coros, el Coro Infantil de Urbe que pertenece al Sistema y el Coro infantil del núcleo Maracaibo-Centro/Conservatorio de música José Luis Paz.

La canción cuenta con el arreglo de la maestra Beatriz Corona. El lanzamiento es a través del Instagram @elsistemazulia y el canal de YouTube de El Sistema Zulia.

Durante la cuarentena no han dejado de trabajar. «Bueno, por medio de WhatsApp comenzamos, enviando audios y partituras; luego ellos estudiaban en casa y me pasan audios con lo que estudiaban, yo luego les corrijo y vuelven a enviar audios. Básicamente esa es la dinámica. También nos apoyamos con YouTube para trabajar otras cosas referente al canto, y este trabajo en parte es para que realmente los niños no se desanimen, que aún cuando estamos en casa estudiando la gente puede ver el trabajo».

Para la licenciada en música, la prioridad es atender a los niños, y este trabajo es el resultado del esfuerzo realizado por todos los niños y sus padres. «Hay niños de la Concepción y Mara. Ha sido difícil porque muchos niños son de bajos recursos, que antes de la cuarentena realizaban un gran trabajo para asistir a las clases».

Nota de Prensa