Coquito se hace tendencia por la publicación que hizo Patricia Schwarzgruber contra el racismo

El actor venezolano Wilmer Machado, mejor conocido en el medio artístico como Coquito se hizo tendencia este miércoles y esto se debe a una publicación que hizo la actriz Patricia Schwarzgruber en su cuenta de Instagram, movida por el rechazo mundial hacia el racismo y la muerte del hombre afroamericano George Floyd en manos de un funcionario policial en los Estados Unidos.

Las redes no dejaron pasar esta publicación en la que la actriz dejó muy clara cual era su posición con respecto a los hechos recientes y en la que significó que «todos somos iguales», con los mismo derechos y ganas de ser amados y respetados. En la imagen se la ve abrazada con «Coquito», ambos vestidos con los colores de Venezuela en una jornada de calle.

Los usuarios manifestaron su respeto y cariño hacia el actor y dejaron claro que en Venezuela no existe el racismo o por lo menos no como en Estados Unidos, mientras que otros mencionaron el afecto al decirle a su pareja «mi negra o mi negro», que es una expresión de amor.

«Y acaso el amor no es el mismo sentimiento para todos? No es el mismo color que nos une? No es el mismo latir del corazón que nos dice que estamos vivos y que todos tenemos los mismos derechos, las mismas ganas de ser amados y RESPETADOS? RESPETO A LA VIDA porque sencillamente TODOS SOMOS IGUALES ❤️ El es mi negro Bello @coquitooriginal y yo su catira❤️ Y mi otra negrita es Vane bueno en realidad es la negrita de Mau❤️❤️❤️ son mi familia y ellos viven perfectamente dentro de mi corazón❤️ «, escribió la actriz venezolana, sus palabras fueron acompañadas de las imágenes de «Coquito» en primer plano y su amiga Vane.

«Es q los negros de vzla son unicos!! Ellos saben cuanto amooor hay cuando uno les llama mi negraaaaaa», dijo otro de los usuarios como respuesta a este post.

De verdad la gente anda subiendo fotos con sus amigos negros para poner su granito de arena a la causa. No puedo más. Bueno no me extraña del personaje, pero… 🥴 pic.twitter.com/ASW2a7GgZr — cαrlottα 🦔 (@carlawildman) June 3, 2020

