Con “United For Children’s Education” llega el MILAGRO del amor: Ángeles en la tierra

junio 4, 2020 - 4:14 pm

Alrededor del mundo, existen poblaciones con altos índices de pobreza y en las que es común, ver a niños sin estudios, desnutridos, enfermos, trabajando y muchos otros casos más, los cuales a simple vista, son imperceptibles para algunos gobiernos, quienes aun teniendo ingresos sustentables, no logran erradicar la necesidad.

Pero como todo, siempre aparece una mano amiga comúnmente traducida por los necesitados como “un ángel terrenal”, que son aquellas personas dedicadas a realizar ayudas benéficas de manera independiente u organizacional mediante fundaciones, como es el caso de “United For Children’s Education” (Unidos Por La Educación De Los Niños).

UFCE es una fundación con sede virtual en más de 5 países que inició formalmente en el año 2.016, luego de que su fundador y presidente Johannes Ausserdorfer (nativo de Italia), viviera una experiencia desagradable al ser arrestado por autoridades venezolanas cuando intentó viajar “por desconocimiento” desde la frontera colombiana de Maicao hacia Venezuela por caminos no autorizados para el tránsito de turistas.

Ausserdorfer, quien estaba interesado en visitar suelo venezolano para conocer el territorio y entablar contacto con población vulnerable, jamás imaginó que llegar al país vecino de Colombia sería toda una travesía y una experiencia que cambiaría su vida para siempre.

Este joven de tan solo 24 años (en ese momento) pasó de ser un turista con intención de realizar ayudas humanitarias, a estar arrestado, sin dinero y sin posibilidad de alimentarse; quien al salir de prisión bajo medidas cautelares, fue recibido por un humilde venezolano que lo albergó en su hogar dándole hospedaje y alimentación durante varios días.

Aquel corazón caritativo cautivó a Johannes, quien se prometió pasar el resto de sus días ayudando de una manera más concreta y formal a las personas con necesidades y fue ahí donde nació la idea de crear UFCE, sin pensar que tiempo después se unirían otros seis integrantes, Tobias Steidl, Nathalie Castlunger, Maria Kostner, Julia Scola, Elisabeth Brugger y Melanie Steidl, jóvenes que junto a Johannes Ausserdorfer, dieron forma y vida a esta humilde causa.

Al inicio el proyecto se basó en dar oportunidades de estudios, pero luego de estar en contacto con poblaciones altamente necesitadas, se dieron cuenta que U.F.C.E no tendría límites, barreras ni fronteras y estarían dispuestos a ayudar a cualquier caso alrededor del mundo.

Actualmente la Fundación se enfoca en ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, solventando con éxito casos de desnutrición infantil, tratamientos para enfermedades, entre otras ayudas evidentes en sus redes sociales. Y así mismo, llevan a cabo proyectos benéficos en poblaciones colombianas con extrema pobreza, país en el que actualmente reside Johannes y lo que le ha permitido hacer posible cada ayuda.

Pero esto no es todo, antes de centrarse en Latinoamérica, U.F.C.E realizó obras admirables en países con situaciones críticas, tal es el caso de la población de Ndene – Lagane, ubicada a las afueras de Sengal – Dakar, lugar donde se donaron aproximadamente 1.050 euros en útiles escolares para los infantes de esa localidad, con el objetivo de incentivar y apoyar el estudio. Otros aportes importantes han sido la construcción de una escuela en Guinea – Bissau, la cual también fue dotada de material educativo y hoy cuenta con un total de 5 salones de clases; y a su vez, el total éxito del proyecto para la población de Pujehun – Sierra Leona a quien brindaron el servicio de agua potable para su consumo y uso doméstico, a través de la realización de dos pozos.

Todas estas y muchas obras más, pueden evidenciarse en su página web www.organizationufce.org , la cual actualmente se encuentra traducida en seis idiomas por su gran alcance mundial, así mismo toda la información de las obras llevadas a cabo diariamente, se pueden visualizar en las redes sociales a través de las cuentas: @organizationufce / @joohn_nyy en Instagram y en Facebook como “Organization UFCE” / “Joohn Nyy”.

El objetivo actual de esta organización sin fines de lucros, es darse a conocer en el continente latinoamericano, incentivar a otros para que realicen sus aportes en donaciones y a su vez, informar a la población que están a disposición de atender y solventar cualquier caso según sus posibilidades.

En la actualidad, U.F.C.E tiene alianzas con varias fundaciones así como voluntarios en todos los países y se estima que han beneficiado a más de 10.000 personas alrededor del mundo en estos cuatro años y continúan sus proyectos, siendo el más importante para ellos: “la ayuda humanitaria para Venezuela”.

Con todo esto Johannes Ausserdorfer y sus aliados, esperan que el mundo recapacite y comprenda que “la educación es la clave de la vida y la mayor arma para luchar contra la pobreza”.

Redacción: Licenciada Isabella Calderón (Periodista Independiente)

Fuente: Johannes Ausserdorfer (Presidente U.F.C.E)