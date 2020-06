«Con Shakira no te metas»: J Balvin se burló de la «Reina» colombiana y fans lo cancelaron en Twitter

junio 25, 2020 - 6:22 am

Este miércoles y jueves, las tendencias en Twitter pusieron en primer lugar la etiqueta #JBalvinIsOverParty, seguido del nombre de la barranquillera Shakira, todo se debe a que en una entrevista en teleconferencia en la que participó su connacional J Balvin, este presuntamente se burlara de ella, los fans de una se activaron y cancelaron al también colombiano de sus redes sociales, en defensa de la cantante.

En una entrevista para Billboard en la que participaron Black Eyed Peas, J Balvin y Maluma le preguntaba a Will.iam. respecto a la colaboración que había hecho con J Balvin o Maluma y cuál le parecía más flexible. La respuesta del rapero intérprete de «I Got It From My Mama» fue Shakira, pues ella también es originaria de Colombia al igual que los dos intérpretes que estaban presentes, esto hizo que todos rompieran a reír por la extraña respuesta.

Pero Balvin comenzó a reírse y burlarse despectivamente de la cantante, cosa que no le gustó a Maluma que dejó las risas y le señaló que ya no era algo gracioso.

«Nunca he trabajado con Shakira… supongo que así debe ser. (se sigue riendo)» contestó el cantante.

Ante la respuesta un poco infantil y ofensiva del intérprete de Rojo, Will.i.am contestó de manera profesional para destacar a qué se refería el hecho de trabajar con Shakira.

«De hecho, he aprendido mucho de Shakira, porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda mejorar muchas cosas, mejorar la letra, el sonido, ritmo, y lo hace muy cortés, paso 1, paso 2, paso 3.» dijo Will.i.am.

Pese a esto Balvin continuó con la burla al responderle «Entonces ella te regresa al paso 1 (En tono sarcástico y de mofa)», esto claramente molestó a los miles de seguidores de la cantante y comenzaron a cancelarlo y a sacar a relucir que fue gracias a ella que le dio la oportunidad de abrir sus conciertos hace algunos años.

La respuesta de los fanáticos y seguidores de Shakira no se hizo esperar, de inmediato se enfilaron a cancelar al cantante colombiano y a defender a Shakira, a quien catalogaron como «Diosa», recordándole a Balvin que fue ella la que le abrió las puertas a los cantantes latinoamericanos en los mercados internacionales.

Jbalvin es cancelado por miles de internautas con “#JBalvinIsOverParty” después de aparentemente se ‘burlar’ de Shakira en live junto a Black Eyed Peas y Maluma. Qué opinan ?pic.twitter.com/Y4sSr2DCm3 — ʟᴀᴛɪɴᴏ ɢᴀɴɢ (@LxtinoGang) June 25, 2020

Podrás gustarme @JBALVIN perooooo no te equivoques, y con mi poderosisima @shakira JAMÁS TE METAS, eso si que NO TE LO PERMITO!!😡🤬#JBalvinIsOverParty — Karina Lara (@AlekLara89) June 25, 2020

Para que no saben el chisme aquí les dejo el origen de todo y de por que si se merecen el Over Party #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/2RQHm1AhMp — Rare 🍉 (@_eduar1) June 25, 2020

Colombianos enojados porque balvin se burló de shakira.

Toda Latinoamérica

#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/Kje5AJSOM8 — Space Boy ☄️ (@MonssoonMax) June 25, 2020

La cara de toda Latinoamérica al ver a jbalvin burlarse de Shakira #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/OpA3NHYgUP — kpoper💘✨ (@Camila29302) June 25, 2020

#JBalvinIsOverParty

colombianos cuando nos relacionan con Shakira/colombianos cuando nos relacionan con J Balvin. pic.twitter.com/vfOMtyE01P — 𝐿𝒾𝓃𝒶 ♡ (@QueenHepburnn) June 25, 2020

Me encontré esto por ahí y me reafirma que J Balvin es un ser detestable #jbalvinisoverparty pic.twitter.com/IUxTqqkRrJ — Isobel Alarcón💓. (@IsobelAlarcon) June 25, 2020

Yo viendo cómo cancelan a jbalvin por meterse con nuestra diosa suprema Shakira. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/v84VgogEsP — milán (@kxrlym) June 25, 2020

Shakira con una sola canción como “Antología”, se caga en toda la discografía de J Balvin. Un poquito más de respeto señor. #JBalvinIsOverParty — Sergio. (@sergiob___) June 25, 2020

J Balvin tuvo el descaro de burlarse de la mujer que ha escrito el 95% de su discografía, habla 6 idiomas, IQ de 140, ganadora de 16 grammy, productora, cantautora, filantropa, toca el piano, la guitarra, la batería, la armónica, tiene 1 superbowl 3 World cup.#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/7BWCIdsin2 — Lewis | #GirlLikeMe (@Shak_Supreme) June 25, 2020

Ya quisiera @JBALVIN llegarle a los tobillos a Shakira. Ella ya iba llenando estadios mientras el todavía no era nadie. Learn your place, jueputa. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/1e2HyjMLMz — At me I dare you UwU🌸 (@arparrrs) June 25, 2020

como colombiano solo puedo sentir admiracion por uno de ellos @shakira #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/CZSSyoRYhE — Oscar Mendoza (@oscarel27com) June 25, 2020

Termino con una frase de Shakira que responde a la burla de J Balvin.

"¿Por qué voy a hacerlo mal si puedo hacerlo bien? ¿Por qué voy a hacerlo bien si puedo hacerlo muy bien? ¿Por qué voy a hacerlo muy bien si puedo hacerlo grandioso?"#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/FjZ0lHp3pO — Magdalena Reyes (@magdi_reyes) June 25, 2020

Shakira tiene más talento en el ombligo que JBalvin en toda si existencia. Que se limpie la jeta antes de hablar de la reina #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/SJIfBNsMsG — aromy 🐋 Stay Gold 🇨🇱 (@ohmyJoon_) June 25, 2020

