«Cómo se va a reunir Trump con Maduro si es requerido por la justicia estadounidense»: Gustavo Ruiz

junio 22, 2020 - 3:41 pm

El líder de Voluntad Popular en el estado Zulia, Gustavo Ruiz, en entrevista vía telefónica a NAD sobre las declaraciones de Trump al medio estadounidense Axios, donde al parecer, dijo que se reuniría con Maduro, detalló que estas fueron manipuladas y que ellos resaltan el fuerte apoyo que tiene Juan Guaidó.

Ruiz manifestó que: «Hay que recordar que Axios es un portal que funciona dentro de una junta directiva de Jhon Bairon, contrario a Trump y eso incide de manera directa en las elecciones. Creemos que se manipula la información, fíjate que en ninguna parte dice Trump que tiene la intensión de reunirse con Maduro para tal fin. No tiene sentido porque el gobierno de Estados Unidos colocó una orden de aprehensión para Maduro y otros personeros de su gobierno».

Ruiz recalcó que en el propio texto no aparece lo que dijo Donald Trump. Este es un medio de comunicación que hace referencia al revuelo que ha causado la salida del libro que un exempleado de Trump que es John Bolton salió de mala forma y disgustado revela», afirmó.

Aquí lo que tiene realmente relevancia es lo que dijo Trump y el ha calificado a Maduro de ilegitimo.

Lo que sucede es que en nuestro país, los mismos que dijeron hace poco que Trump no había recibido a Guaidó en Estados Unidos y que no lo apoyaría, hoy están potenciando los falsos rumores de que Trump se reunirá con Maduro y que retirará el apoyo a Guaidó. Esta gente en lugar de demostrar y destacar la labor fuerte que realiza Guaidó que es lo más importante y no lo debemos descalificar».

«Creemos que ese medio de comunicación está en complicidad con el adversario de Trump y la información fue manipulada», concluyó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día