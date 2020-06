Colombia suma otro caso de militares señalados por abuso

junio 30, 2020 - 7:16 am

El Ejército colombiano reconoció el lunes que un grupo de militares habría abusado sexualmente de una menor de la etnia nukak makú en el sur del país en septiembre de 2019, el segundo caso en conocerse en menos de diez días.

En un comunicado, el Ejército lamentó lo ocurrido y precisó que el abuso habría sido perpetrado “por integrantes del batallón de infantería general Joaquín Paris en San José de Guaviare, y tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la indagatoria disciplinaria”.

No se dio a conocer dónde están retenidos los militares presuntamente involucrados ni cuántos serían.

Horas después, Ariel Ávila, de la organización no gubernamental Fundación Paz y Reconciliación, dijo a The Associated Press que “básicamente el Ejército ya lo reconoció, un presunto caso de violación, secuestro durante cuatro días a la menor indígena en el Guaviare, lo cual ocurrió en septiembre de 2019”. Ávila inició la investigación en enero y denunció lo ocurrido a las autoridades.

“Este abuso está siendo investigado… (no sólo por) la inspección general del Ejército, sino también por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía. Serían ocho militares, entre soldados y suboficiales. Ellos no están retenidos, están totalmente libres”, agregó.

Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena Colombiana, dijo a la AP que repudiaba y condenaba el abuso sexual de la menor.

“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación investigue sin dilación y esclarezcan estos hechos que ya llevan mas de ocho meses sin aclarar”, señaló.

Hace menos de diez días se denunció el abuso sexual de otra menor de edad de la etnia emberá en una zona del departamento de Risaralda, en la región centro-oeste del país, por parte de siete miembros del Ejército que aceptaron haberla violado y se encuentran en una guarnición militar.

AP