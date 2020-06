‘Chiquiteca’: Más de 100 menores de edad fueron encontrados en una fiesta clandestina en Bogotá (+Video)

View this post on Instagram

En video quedó registrado el momento en que encontraron a 100 menores, citados vía Facebook, en una chiquiteca. En el lugar las autoridades hallaron licor y hasta drogas. Padres "creían" que sus hijos habían salido, en algunos casos, a adelantar tareas. #LaHistoriaDeHoy con @andreinaco. Más detalles en noticiascaracol.com