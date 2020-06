Cher y su madre, eternamente jóvenes: juntas suman 168 años (+Fotos y Video)

junio 11, 2020 - 3:14 pm

No es la primera vez que se habla de la espectacular imagen que luce la cantante Cher , que el pasado mes de mayo celebró su 74 cumpleaños. Sin embargo, no es el único miembro de la familia que parece tener el secreto de la eterna juventud. En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales una fotografía en la que la intérprete posa junto a su progenitora, la también cantante Georgia Holt, quien recientemente arribó a los 94 años.

En la gráfica que en evidencia la importancia de los genes. Ambas lucen hermosas y radiantes. Los seguidores de Cher se han quedado impresionados, ya que su madre tiene 94 años y la propia cantante 74. Es decir, ambas suman la cantidad de 168 años.

En las redes, los usuarios se preguntan cuál es esa fórmula mágica que utilizan para lucir tan espectaculares. Son varios los que se decantan por una mezcla entre genes, photoshop y cirugía estética. Sea como fuere, el resultado es indiscutible y habla por sí solo.

La relación entre Cher y su madre es muy estrecha desde siempre. La madre ha guiado a la hija en sus pasos musicales. No en vano, ella también fue una de las cantantes más aclamadas de su época. En los últimos meses, Cher no ha pasado por su mejor etapa a causa del coronavirus. En una reciente entrevista en El País confesaba que sentía miedo por la pandemia, ya que ella es asmática y de riesgo: «Este virus no es una broma». Afincada y confinada en su casa de Malibú, confiesa la cantante que cada día llama a su madre para saber cómo se encuentra.

Georgia Holt vive al final de la calle, está muy cerquita de su hija, pero la preocupación ha existido en todo momento, tanto por parte de la madre como de Cher. Nacida en 1926 en la Arkansas Rural al filo de la Gran Depresión, Georgia Holt ha sido una mujer fuerte y superviviente, capaz de criar a dos hijas como madre soltera, con problemas para llegar a fin de mes en la América de los años 50.

Holt inició su carrera como cantante con solo 10 años, ganó varios concursos de belleza y talento a lo largo de su vida, lo que le valió, además de pisar escenarios para cantar, aparecer en varias series de televisión.

De manera más reciente, en 2013 apareció para sorpresa de su público en el documental Dear Mom, Love Cher, un largometraje ideado por su famosa hija. En ese mismo año, Georgia lanzó el álbum Honky Tonk Woman, el cual incluye una canción a dueto con Cher, I’m just your Yesterday. En los últimos años, Holt ha optado por alejarse de los medios de comunicación y mantenerse en un discreto segundo plano, aunque de vez en cuando realiza apariciones estelares, como en esta ocasión de la fotografía junto a su afamada hija.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de El Español