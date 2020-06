Charlie Blackmon, superestrella de Rockies en la MLB, le dio coronavirus

junio 24, 2020 - 11:31 am

El jardinero All-Star Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, se ha convertido en el primer jugador de las Grandes Ligas de Béisbol que ha dado positivo por el coronavirus.

Una persona familiarizada con la situación de Blackmon confirmó el resultado de la prueba a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio oficial.

El Denver Post informó por primera vez la condición de Blackmon, diciendo el martes que tres jugadores de los Rockies habían dado positivo.

Blackmon es un toletero cuatro veces All-Star que bateó .314 con 32 jonrones y 86 carreras impulsadas la temporada pasada. Cumplirá 34 años el 1 de julio, el día en que los jugadores comenzarán a informar sobre la reanudación de los entrenamientos de primavera.

El comisionado de béisbol Rob Manfred impuso una temporada de 60 juegos el martes por la noche luego de fracasar las negociaciones financieras entre propietarios y jugadores. La temporada que se ha retrasado por la pandemia comenzará el 23 o 24 de julio.

Los Filis de Filadelfia han dicho que siete jugadores han dado positivo por el virus sin identificar a ninguno de ellos. Varios otros equipos han dicho que también tienen jugadores que dieron positivo.

El Post informó que Blackmon dio positivo la semana pasada después de los entrenamientos en Coors Field en Denver. El periódico dijo que los Rockies luego cerraron el estadio, siguiendo el protocolo MLB.

Muchos jugadores de las Grandes Ligas han estado trabajando en las últimas semanas en sus estadios de béisbol o en los complejos de sus equipos en Florida o Arizona. MLB cerró todos los campamentos de primavera el viernes pasado debido a preocupaciones de virus.

Blackmon ha sido un All-Star en las últimas tres temporadas. Es un bateador de .304 en su carrera en nueve años.

