Celebridades de cumpleaños hoy: Meryl Streep, Lindsay Wagner, Cyndi Lauper, Erin Brockovich-Ellis y Dan Brown

Mary Louise Streep (Summit, Nueva Jersey, Estados Unidos, 22 de junio de 1949), mejor conocida como Meryl Streep, es una laureada actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, candidata en 19 ocasiones al premio Óscar. Es considerada una de «las mejores actrices de todos los tiempos», siendo reconocida en ocasiones como «la mejor del mundo».

Debutó en las tablas con The Playboy of Seville en 1971 y fue nominada posteriormente al premio Tony por Recuerdo de dos lunes y 27 vagónes llenos de algodón en 1976. Debutó en la pantalla chica con The Deadliest Season y en el cine con Julia en 1977. En 1978, recibió el premio Emmy por su protagónico en la serie Holocausto y fue candidata por primera vez al Óscar por The Deer Hunter el mismo año, premio que ganó posteriormente por las cintas Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011). Streep ostenta el mayor número de nominaciones a este galardón, diecinueve, más que ningún otro actor o actriz en la historia.

Un grupito ganador de Óscares

Pertenece al pequeño grupo de actores, seis en total, que han ganado el Óscar en más de tres ocasiones de forma competitiva. También fue candidata gracias a las cintas: La mujer del teniente francés, Silkwood, Out of Africa, Un llanto en la oscuridad, Postcards from the Edge, The Bridges Of Madison County, Adaptation, The Devil Wears Prada, La duda y Agosto, entre otras. En 2003 volvió al teatro con La gaviota, tras 20 años de ausencia y en 2004 realizó una destacada aparición en la cinta de HBO Angels in America, por la que fue distinguida con otro Emmy.

Meryl Streep es conocida por el tecnicismo, la solidez, la amplia expresividad y los distintos dialectos que le impregna a sus personajes. Ha recibido 30 nominaciones a los Globo de Oro, siendo ocho veces ganadora, acumulando así el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia. Su larga carrera también le ha dado dos SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy. En 2004 fue homenajeada por el American Film Institute por su contribución a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas, siendo la actriz más joven en ser distinguida. En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte de Barack Obama.

La mujer biónica

Lindsay Wagner (n. Los Ángeles, 22 de junio de 1949) es una actriz y modelo estadounidense que protagonizó la serie de televisión The bionic woman y otras.

Lindsay Wagner participó en varias series. Se convirtió en una estrella internacional de la televisión con The bionic woman (La mujer biónica), que le permitió ganar un premio Emmy.

Cynthia Ann Stephanie Lauper (n. Nueva York, Estados Unidos, 22 de junio de 1953) conocida simplemente como Cyndi Lauper, es una cantautora, actriz y empresaria estadounidense. Después de participar en el grupo musical, Blue Angel, en 1983 firmó con Portrait Records (filial de Epic Records) y lanzó su exitoso álbum debut She’s So Unusual a finales de ese mismo año. Siguió lanzando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como «Girls Just Want to Have Fun», «Time After Time», «She Bop», «All Through the Night», «Money Changes Everything», «The Goonies ‘R’ Good Enough», «True Colors», «Change of Heart», «What’s Going On», «I Drove All Night» y «Hey Now (Girls Just Want to Have Fun)». Posee el rècord de ser la primera mujer estadounidense de posicionar 4 canciones en el top ten de un primer àlbum. Dueña de una poderosa voz y una imagen particular, Lauper ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de «Icono Pop».3

Cyndi Lauper ha ganado, Premios Grammy, Emmy Awards, Premios Tony, Premios American Music, Billboard Music Award y MTV Video Music Awards. Lauper es una de las veinte artistas para lograr «GET» ganando competitivos premios Grammy, Emmy y Tony. Lauper hasta la fecha ha vendido más de 50 millones de discos y 20 millones de sencillos.

Erin Brockovich-Ellis

Erin Brockovich-Ellis (Lawrence, Kansas, 22 de junio de 1960) es una empleada de una oficina jurídica estadounidense que, a pesar de su falta de instrucción académica y formación jurídica, fue fundamental en la preparación de una demanda contra la empresa Pacific Gas and Electric Company (PG & E), de California en 1993. Al estar empleada en un pequeño despacho de abogados e intrigada por la coincidencia de informes de indemnización inmobiliaria con solicitudes de atención médica de las mismas personas, investigó, y encontró una probable contaminación del agua potable por cromo hexavalente.

Es la presidenta de Brockovich Investigation & Consulting, una empresa de consultoría.

En el año 2000, se estrenó la película Erin Brockovich que narra el proceso por el que se hizo famosa. La película está protagonizada por Julia Roberts y dirigida por Steven Soderbergh.

El escritor del Código Da Vinci

Daniel «Dan» Brown (Exeter, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, 22 de junio de 1964) es un escritor estadounidense conocido por la novela El código Da Vinci (2003) y otros títulos.

Hijo de un matemático y una compositora de música sacra. Estudió en la Phillips Exeter Academy y en el Amherst College. Residió en Gijón (España) en el año de 1980, este traslado a España fue su primer viaje al extranjero estudiando en un instituto de dicha ciudad. En 1985, un año antes de graduarse, estudió Historia del Arte en la Universidad de Sevilla (esta universidad declaró que Dan Brown no fue estudiante en sus instalaciones y en caso de haberlo sido es probable que lo haya hecho como un estudiante itinerante en un simple curso de verano). Diplomado por el Amherst College, se dedicó a la música: produjo una grabación con canciones infantiles y fundó la empresa Dalliance, con la que grabó Perspective.

Una mujer mayor

En 1991 se mudó a Hollywood, California para continuar con su carrera de pianista y cantautor, mientras se ganaba la vida como profesor de inglés y español en un colegio de Beverly Hills. En la Academia Nacional de Compositores conoció a Blythe Newlon, una mujer quince años mayor, con quien contrajo matrimonio, después de varios años de convivencia en 1997.

Regresaron a New Hampshire, donde continuó con su carrera musical y dando clases de inglés en la Philix Exeter Academy y de español en la Lincoln Akerman School. En 1993, además, grabó Dan Brown y en 1994 Angels and demons, título que conservaría para su segunda novela.

Experiencia en la playa

Pero, todo cambió en el verano de 1993. Mientras estaba en una playa de Tahití, encontró olvidada en una tumbona la novela La conspiración del fin del mundo, de Sidney Sheldon. Al regresar a Exeter, comenzó a trabajar en Digital Fortress (La fortaleza digital), su primera novela en la que involucraba en la intriga a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Este techno-thriller, aparecido en 1998, criticado por su superficialidad y deslices en el tratamiento tecnológico, tuvo un relativo éxito comercial.

Ángeles y demonios

En el año 2000 publica Ángeles y demonios, donde aparece por primera vez el personaje Robert Langdon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard que, investigando un misterioso símbolo, se encuentra con la secta de los Illuminati, hermandad que enfrenta a la Iglesia católica.

Al año siguiente aparece “Deception Point” (2001, traducida al español como La conspiración), libro que motoriza su trama con el descubrimiento de un extraño objeto en el Ártico por parte de un satélite (SOT) de la NASA.

Langdon, el personaje clave de Angeles y demonios será también el protagonista de la obra que lo convertiría en fenómeno mundial de superventas, El código Da Vinci, un libro centrado en la búsqueda del significado real del Santo Grial.

