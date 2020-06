Carta a Juan Guaidó (Por Joaquín Chaparro)

junio 7, 2020 - 9:30 am

Me dirijo a usted en nombre de todos los zulianos con el propósito de ratificar nuestro apoyo a las intenciones para lograr un cambio transitorio hacia la Democracia, mediante un gobierno de Unidad Nacional. Asimismo, para notificarle las condiciones de precariedad sanitaria. Advertimos que si no se toman las medidas sanitarias urgentes asociadas con el óptimo funcionamiento de los servicios públicos en general, nuestro estado se puede hundir en la expansión de la Pandemia del Covid-19. Es urgente detener el avance del virus en el estado antes que haga metástasis en toda Venezuela.

Por tal razón, considero que debe declararse una «Emergencia sanitaria” en el Zulia de Inmediato, nombrando una comisión mixta integrada por especialistas sanitarios venezolanos y conducida por expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes activaron su presencia por mediación internacional donde participo el Vaticano, lográndose la liberación de fondos por parte del gobierno estadounidense para la compra de medicamentos básicos para atender los contagiados, ventiladores mecánicos, equipos, camas y demás accesorios para dotación de hospitales; dicho acuerdo autoriza exclusivamente a la «OPS» para ejecutar los fondos asignados debido a la magnitud del peligro que se espera para Venezuela en los próximos 90 días.

Diputado Juan Guaido, Urge la Ayuda Humanitaria, porque los zulianos mueren de mengua en las puertas de los hospitales, el régimen no puede contrarrestar la arremetida de la pandemia en el país, mucho menos en el Zulia. Lo que si hace con efectividad el régimen es atacar represivamente contra la oposición zuliana huérfana de liderazgo. Está claro que el régimen solo no puede contener el virus, enemigo silencioso que no respeta clases sociales, ni ideologías políticas, y se ríe del carnet de la patria.

El COVID-19, nos ha recordado que hay desafíos que no podemos enfrentar solos, ni como Estado, ni como organizaciones políticas, sociales, económicas o como seres humanos, las peores consecuencias se pueden y se deben evitar apartando el virus asesino del accionar político.

El acuerdo firmado con la OPS para enfrentar el #COVID-19, prioriza la atención médica de venezolanos, la misma debe comenzar ya por el Zulia, sin vacilaciones. Los meses de insistencia y lucha que usted emprendió, logró que la OPS recibiera la donación aprobada por el gobierno de los Estados Unidos para atender la pandemia en Venezuela. Su política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y salir del régimen.

Diputado Juan Guido, evitemos cuanto antes una segunda arremetida del Covid-19, en el Zulia y en el país, se puede evitar, estamos a tiempo.

Por la justicia social en una Venezuela mejor.

Atentamente./ @joaquinchaparro/ Dirigente Regional Copei-Zulia. Un la abrazo apretao.&