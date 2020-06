Caracas: A 379 años del primer terremoto ocurrido en la ciudad capital presentamos una cronología de los eventos sísmicos que la han ‘sacudido’

junio 11, 2020 - 11:36 am

En la historia de Venezuela, la ciudad de Caracas ha sido afectada por movimientos telúricos muchas veces, aquí te presentamos algunos de los eventos sismológicos más resaltantes que se han registrado en la ciudad capital.

Según FUNVISIS, existen crónicas y cuentos que reseñan el terremoto del 11 de junio de 1641 como el primero que ocurrió en la ciudad de Caracas. Para ese entonces, la capital tenía setenta y cuatro años de fundada y la gobernaba Ruy Fernández de Fuenmayor.

Este sismo que atemorizó a los caraqueños, se registró entre las ocho y nueve de la mañana. Ese día se oficiaba la misa por Monseñor Mauro en honor a San Bernabé, por eso el sismo lleva su nombre. Luego del terremoto, se originó una sensación de calor y un ruido estrepitoso. El palacio de los Gobernadores situado en la que hoy es la esquina Principal se desplomó, y unas 200 personas quedaron sepultadas bajo los escombros.

Hoy jueves, 11 de junio, a 379 años de aquel evento, se registró un nuevo sismo en la capital de Venezuela y por ello Noticia al Día muestra algunos de estos momentos históricos.

1737: En el terremoto de 1737, algunos historiadores refieren que “tembló la tierra un mes entero; tan fuerte como ahora [efectos del terremoto de 1812 en Caracas], pero no tan largo: Barquisimeto fue destruido y la ciudad de Caracas padeció algo: que el de 1766 fue más largo que éste, aunque no tan fuerte…”.

1797: 14 de diciembre de 1797 En Caracas de nuevo se reportan daños a causa de un temblor ocurrido a las 19:30 HLV, Mb 7,0.

1812: El 26 de marzo de 1812 a las 16:37 HLV, Mb 7,0. día Jueves Santo, el país fue convulsionado por un terremoto destructor que causó grandes estragos en Caracas, La Guaira, San Felipe, Barquisimeto, Santa Rosa, Mérida y otras poblaciones intermedias, con un total de 15.000 a 20.000 víctimas; algunos riachuelos cambiaron su curso en el valle de Caracas, manó agua fétida a borbotones y vastos espacios fueron inundados.

En la Gaceta de Caracas se plantea la conveniencia de fundar la nueva ciudad “…en la hermosa explanada de Catia en donde se respira un aire puro…”, y en relación con las construcciones se duda en mantener “…la que nos ha acarreado tantas desgracias, o la que se ha adoptado por su seguridad y sencillez en Cumaná…”. Con base en la descripción de sus efectos, ha sido interpretado como un sismo triple. La primera ayuda internacional que recibió Venezuela a raíz del terremoto provino de los Estados Unidos de Norteamérica, “…..cuando el congreso reunido en Washington, decretó unánimemente el envío de cinco (05) navíos cargados de harina, a las costas de Venezuela para que se distribuyese a los habitantes más indigentes…” (Alejandro Von Humboldt, Capitulo XIV del libro titulado Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente).

Se ha determinado mediante documentos históricos que fueron dos terremotos con 30 minutos de diferencia los ocurridos en la tarde del 26 de marzo de 1812, el primero destruyó a Caracas y el segundo a Mérida, donde llovía al momento del sismo.

1900: El día viernes 29 de octubre de 1900, a las 4:42 HLV, Mb 7,0 (fase lunar creciente 33%) la región norcentral del país es sacudida por un fuerte terremoto: Macuto, Caraballeda, Naiguatá, Carenero, Higuerote, Guatire, Guarenas y muchos pueblos más sufrieron los efectos de este sismo.

En Caracas dejó 20 casas caídas, 21 muertos y más de 50 heridos; se presentaron fenómenos de licuefacción en áreas de Barlovento.

1967: El 29 de julio de 1967 las 20:05 HLV, (fase lunar menguante 49%) del mismo día, Caracas fue sacudida con un sismo de 6,5 grados en escala de Ricther, con una duración de 35 a 55 segundos según la zona de Caracas, dejó un balance de 236 muertos, 2.000 heridos y daños materiales en exceso de Bs. 450.000.000 (10.465.116 dólares USA).

Por las características de sus edificaciones, este evento atrajo hacia Caracas especialistas de todo el mundo y ha servido de referencia en normas modernas para la construcción de edificaciones antisísmicas.

17 de Agosto del año 1.991: A las 02:18 de la madrugada, ocurrió un temblor de magnitud 5.5 y tuvo una profundidad de 16.20 km. El epicentro fué en Curarigua (Municipio Torres), del Estado Lara. Se registró numerosos daños en varias poblaciones de la región epicentral y en Barquisimeto, por lo menos hubo 100 casas dañadas. El sismo fue sentido en varios estados de Venezuela como: Distrito Capital, Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Falcón, Barinas, estados Andinos, y Zulia. En el Municipio Autónomo Torres se cayó la cúpula de la iglesia colonial de Chiquinquirá de Aragua. Después del primer movimiento, a las 2 y 18 minutos de la mañana, hubo otros seis, de menor intensidad. En ciudades del Estado Aragua y en la capital la gente sintió el fenómeno, así como los habitantes de la región oriental. En Mérida se sintieron 23 temblores.

22 de Julio de 1.993: Un movimiento sísmico de 5,9 grados en la escala de Richter se sintió en la madrugada, en gran parte del territorio venezolano y colombiano, exactamente a las 12 y 57 minutos de la mañana. El epicentro del temblor tuvo lugar en territorio colombiano, pero muy cerca de la frontera con Venezuela, por el estado Apure, a unos 190 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal. Fue sentido desde Bogotá hasta Caracas, con mayor fuerza en el territorio colombiano, aunque no hay información de daños materiales.

29 de mayo de 1.995: Un fuerte temblor sacudió al estado Zulia produciendo intranquilidad en la población de esta capital y la Costa Oriental del Lago. El epicentro del movimiento telúrico se registró a las 9:01 de la mañana con una magnitud de 5.0 grados en la escala de Richter, ubicado al sur de Carora, estado Lara. El reporte sismológico señala que el sismo tuvo una profundidad focal de 18.42 kilómetros. El sacudón fue sentido en el Zulia en los municipios Lagunillas y Maracaibo: en Barquisimeto, estado Lara: en Caracas, Distrito Capital; Valencia, estado Carabobo, Miranda y en otras zonas del país.

2009: Según Funvisis, el 2009 ha sido el año en el que Venezuela ha sufrido la mayor cantidad de sismos en un año, de notable importancia y de gran intensidad, con respecto a años anteriores; 14 sismos mayores a los 4 grados se reportaron durante el año, y más de 1300 de menor intensidad han sido reportados. Un sismo importante que ocurrió en septiembre de este año, ha sido catalogado como el más fuerte en Venezuela desde el Terremoto de Cariaco, y en Caracas, desde el terremoto que ocurrió en esa ciudad en el año 1967. Según los expertos, estos sismos son normales y se deben al movimiento de la placa suramericana, con respecto a la caribeña, ambas causantes de estos movimientos. Funvisis reporta que estos sismos no son pre-aviso de un sismo mayor, pero tampoco descartan que ocurra alguna vez. En el mes de mayo, diariamente ocurrieron eventos telúricos, de magnitud leve y que no causaron daños, entre los Mb 2,0 – 3,8; con epicentros y profundidades variadas, según dichas fallas.

5 de abril: 15.55 HLV, Mb 4,3. Un sismo de 4.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 17 km al noroeste de la Guaira, y una profundidad de 1.5 km, se sintió por pocos segundos (5 s aproximadamente) en la ciudad de Caracas y otros Estados del país (Vargas, Aragua, Carabobo, Zulia, Miranda, Sucre, Estado Anzoátegui), todos al norte.

4 de mayo: una serie de sismos moderados ocurren en la región central del país, asociados a la Falla de La Victoria, con epicentros entre 13 y 17km al suroeste de la ciudad de Los Teques y profundidad aproximada de 3,5km. No se reportaron daños, a excepción del nerviosismo y desalojo de edificios por prevención. Episodios: el primero fue a las 04:40:21 HLV con una intensidad de 5,4, el segundo fuea las 04:57:19 HLV con una intensdad de 4,0 y el tercero fue a las 10:16:45 HLV con una intensidad de 4,3. Otro episodio importante, ocurrió a las 10:16 HLV, 4,3 grados sentido por la población. De éste evento (4:40:21 HLV, Mb 5,4), se reportó en toda el área central de país, especialmente en la ciudad de Caracas, y además en las poblaciones de San Francisco de Yare, Ocumare del Tuy, Charallave y Santa Teresa, una sacudida fuerte que duró aproximadamente entre 15- 20 s. El Gobernador de esa entidad (Miranda) para la época, Henrique Capriles Radonski ofreció un balance de daños materiales menores en los sectores de Cúa, Lomas de Níquel, Tácata, El Jarillo y Paracotos. Mientras en Caracas, se reportó en algunos edificios y una escuela, una presentación de agrietamientos y daños menores. Después de este temblor, se registraron 14 réplicas, todas de menor consideración: éstas entre los 2 – 3,5 grados (leves) con diversas profundidades, con epicentros mayoritariamente en Los Teques. Estas réplicas se ubicaron en las fallas de San Sebastián, Boconó y La Victoria; debido a la activación sísmica propia de la región del país.

12 de septiembre: Ocurre un temblor a las 15:36 (HLV), con epicentro a 28 km del noreste de la ciudad de Morón y a a 15,9 km de profundidad en el estado Carabobo con duración de 20 a 30 s de MB 6.3. El temblor afecta diferentes ciudades del centro-occidente del país, Puerto Cabello, Valencia, Maracay, Caracas, Barquisimeto, San Felipe, Maracaibo, Coro, Estado Vargas, Punto Fijo y Tinaquillo, reportándose 16 heridos y varios daños materiales en las poblaciones costeras de Tucacas y Chichiriviche, entre ellos algunas instalaciones hoteleras. Se reportaron elevaciones de mareas en el parque nacional Morrocoy generando pánico entre los bañistas de algunos cayos que tuvieron que ser desalojados a través de embarcaciones de la Armada Nacional. Algunos muelles rudimentarios existentes en las pequeñas islas se soltaron de sus amarres mientras otros fueron tapados por el agua. Este movimiento tuvo 50 réplicas de menor escala con magnitudes de entre 2,5 y 4,0. Se considera como el movimiento telúrico más fuerte del 2009 y el evento sísmico más importante desde el terremoto de Cariaco del 9 de julio de 1997. FUNVISIS envió ingenieros y geólogos a las zonas cercanas del sismo a fin de obtener información relevante que ayude a estudiar este tipo de fenómenos con el objeto de tomar previsiones en eventos futuros.37​

19 de febrero 2014: a las 6:40 am Un fuerte sismo de magnitud 5.5 grados en escala de Richter fue registrado a 11 km de Sanare a una profundidad de 3.8 km , sintiéndose en todo el occidente de Venezuela hasta fue perceptible en Caracas y Mérida, muchos pueblos y ciudades fueron afectadas, hubo muchos daños moderados como el derrumbe de 5 viviendas antiguas y muchos agrietamientos, al menos 15 personas fueron levemente heridas y el pánico fue mucho en las zonas aledañas al epicentro, su máxima intensidad fue de VII en la de Mercalli.

2018: El 27 de abril, en Morón, Carabobo, a las 4:44 se produjo un sismo que se sintió mayormente en ciudades cercanas como Valencia, Maracay, inclusive buena parte de la capital Caracas.​ El reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) precisó en la cuenta oficial @FUNVISIS que el movimiento «se produjo a las 4:44 con magnitud 4.7; a una profundidad de 20 km al noroeste de Morón (10.615 N,68.146 W), con profundidad de 5 km».

23 de mayo: sismo sentido de magnitud 4.2 Mw a las 7:23 a.m. a 13 km al noroeste de Valencia con una profundidad de 5 km, seguido de una réplica 2 minutos después a las 7:25 a.m. de magnitud 4.0 Mw y seguido de más réplicas de menor intensidad llegando a un número de hasta 127 según informa FUNVISIS. No se reportaron personas heridas ni fallecidos, el sismo se sintió con mayor intensidad en Naguanagua, La Entrada, San Diego y Valencia llegando incluso a la ciudad de Caracas donde fue sentido con poca intensidad.

21 de agosto: Sismo de magnitud 7,3 MW (potencia de Magnitud de Momento) se registró a las 17:31 con epicentro en Yaguaraparo, estado Sucre.40​ El movimiento telúrico fue percibido en casi todo el territorio venezolano y en algunas regiones de Colombia de varias ciudades de los departamentos del Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca (además fueron los primeros en reportar el temblor por redes sociales), al igual que en Guyana y Surinam. También fue sentido en las Antillas Menores, en las islas caribeñas de Barbados, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago; por otra parte en la frontera con Brasil el sismo pudo ser percibido en algunas ciudades del norte del país, como Pacaraima y Boa Vista, ubicadas en el estado de Roraima. También fue registrado en otras fuentes con una magnitud de 6,9 ML (escala de Richter). Este sismo no dejó víctimas ni heridos (no obstante se registraron 5 fallecimientos indirectos por ataques cardíacos en Anzoátegui41​). También se registraron daños en estructuras; la más resaltante de ellas, una inclinación de 35° en los últimos 5 pisos del Centro Financiero Confinanzas o mejor conocida como Torre de David en Caracas. El terremoto tuvo una duración aproximada de 2 minutos con 20 segundos. El sismo fue bautizado como el Terremoto de Venezuela de 2018.

22 de agosto: otro sismo en Yaguaraparo, de 5,8 ML (escala de Richter), fue sentido en todo el oriente del país, al igual que en la ciudad de Caracas.

2020: El hecho más reciente se presentó este jueves, 11 de septiembre, en horas de la madrugada, cuando un sismo sacudió la capital venezolana, aproximadamente a las 5:39 de la mañana, así lo reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El movimiento fue de magnitud 4.4 a 42 kilómetros al oeste de la Isla Tortuga Coordenadas (10.969 N,65.704 W), con una profundidad de 9,0 km, aclaró la Fundación.

