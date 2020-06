Bubba Wallace, único piloto negro de NASCAR, recibe una severa amenaza antes de su carrera en Alabama

junio 22, 2020 - 11:41 am

Una soga fue encontrada en el box Bubba Wallace, único piloto negro de la fórmula NASCAR, que anunció una investigación sobre ese acto «atroz» ocurrido en un autódromo de Alabama.

«A ultima hora de la tarde, NASCAR fue avisada de que se había encontrado una soga en el box del garaje del equipo 43», dijo la organización de esa popular competencia en una nota.

«Estamos enojados e indignados y no podemos enunciar más firmemente cuan seriamente nos tomamos este acto atroz. Lanzamos una inmediata investigación y haremos todo lo que se pueda para identificar la (s) persona (s) responsable (s) y eliminarla (s) del deporte», dijo la entidad. «No hay lugar para el racismo en NASCAR», dice la nota.

Bubba Wallace estuvo activo en las protestas por la muerte del George Floyd

Wallace, quien alzó su voz tras la muerte del George Floyd, un hombre negro, en Minneapolis el 25 mayo a manos de un policía blanco, dijo estar «increíblemente triste» por este «despreciable acto de racismo».

«Esto no me doblegará», dijo en Twitter. «No voy a ceder, no voy a retroceder», añadió.

Wallace abogó enérgicamente para que la NASCAR eliminase de sus instalaciones la bandera de los Confederados, muy populares en las pistas de este deporte, pero para muchos un símbolo de la esclavitud en Estados Unidos.

La carrera del domingo de la Nascar, que sería la primera desde la irrupción de la pandemia, fue aplazada hasta este lunes por mal tiempo.

Poco antes de la suspensión, un avioneta voló sobre el autódromo Talladega Super Speedway desplegando una bandera Confederada.

Rápidamente el vicepresidente ejecutivo de la fórmula NASCAR Steve O’Donnell publicó en Twitter una imagen de una mano blanca estrechada con una negra.

«No verán la foto de un idiota haciendo volar una bandera sobre la pista», dijo. «Pero verán esto…Espero que TODOS disfruten hoy la carrera», añadió.

Puedes leer: El Texas Motor Speedway recibirá a fanáticos para la carrera de NASCAR

La ligas deportivas de Estados Unidos exploran formas para desterrar el racismo y divulgar la diversidad.

Esta semana el auto del piloto de NASCAR Denny Hamlin no mostraba el logo de auspiciante habitual, FedEX, sino los del Museo Nacional de Derechos Civiles (NCRM).

Ese museo está en Memphis, donde FedEx tiene su sede central. «Hoy verán que mi auto #11 no llevará pintado el tradicional logo que normalmente ustedes ven», dijo Hamlin en Twitter. «FedEx y yo mismo queremos darle esa voz al NCRM», agrego.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia. Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP

Noticia al Día