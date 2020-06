Bolton asegura que Trump pidió ayuda a China para ganar las elecciones de 2020

junio 18, 2020 - 10:07 am

En una lúgubre descripción de lo que ocurre entre bastidores, el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, lo acusó de delitos graves que incluyen la búsqueda explícita de la ayuda del presidente chino Xi Jinping para lograr la reelección en Estados Unidos.

Bolton, un antiguo halcón de la política exterior al que Trump despidió en septiembre, también dijo que el presidente de Estados Unidos había expresado su voluntad de detener las investigaciones criminales para otorgar “favores personales a dictadores que le gustaban”, según un extracto de libro publicado en el New York Times.

Trump le devolvió el golpe a Bolton, llamándolo “mentiroso” en una entrevista con el Wall Street Journal. El periódico también publicó el miércoles extractos del libro, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, como también lo hizo el New York Times y el Washington Post.

Trump dijo a Fox News en una entrevista que Bolton había violado la ley al incluir material altamente clasificado en el libro.

En conjunto, los extractos retratan a un presidente de Estados Unidos ridiculizado por sus principales asesores y que se expuso a acusaciones mucho más graves que las que llevaron a la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, a poner en marcha un proceso de destitución el año pasado.

El Senado encabezado por los republicanos absolvió a Trump a principios de febrero en el juicio político. Trump fue acusado de retener la ayuda militar estadounidense el año pasado para presionar al recién elegido presidente ucraniano Volodymr Zelensky para que proporcionara información perjudicial sobre Joe Biden, su rival político demócrata.

“Si los defensores del juicio político demócrata no hubieran estado tan obsesionados con su blitzkrieg sobre Ucrania en 2019 y si se hubieran tomado el tiempo de preguntar más sistemáticamente sobre la conducta de Trump en toda su política exterior, el resultado del juicio político bien podría haber sido diferente”, escribió Bolton, según extractos publicados en el Wall Street Journal.

Los críticos de Bolton señalan que se negó a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes siendo que sus revelaciones podrían haber sido importantes y, en cambio, adhirió a la orientación de la Casa Blanca.

El representante Adam Schiff, demócrata de California que lideró el proceso contra Trump, criticó a Bolton por decir en su momento que “demandaría si se le citaba”.

“En cambio, lo guardó para un libro”, dijo Schiff en Twitter. “Bolton puede ser un escritor, pero no es un patriota”.

Aún así, las acusaciones de Bolton proporcionan nuevas municiones a los críticos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, incluyendo sus relatos de la trastienda de las conversaciones de Trump con Xi que, en un momento, abordaron el tema del voto de Estados Unidos.

“Entonces Trump, de manera sorprendente, llevó la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicándole a Xi que se asegurara de que iba a quedarse con la victoria”, escribió John Bolton, según extractos de su libro publicado en el Wall Street Journal.

Biden dijo en un comunicado: “Si este relato es cierto, no solo es moralmente repugnante, sino que es una violación del sagrado deber de Donald Trump hacia el pueblo americano”.

El representante de comercio de EEUU Robert Lighthizer dijo en el testimonio del Senado que la versión de Bolton era “absolutamente falsa”.

“Yo estaba en la reunión. ¿Recordaría algo tan loco como eso? Por supuesto que sí”, dijo Lighthizer. “Estoy seguro de que esto nunca sucedió. Es absurdo”.

El Gobierno de EEUU ha presentado una denuncia para impedir la publicación del libro, alegando riesgos para la seguridad nacional, y ha pedido una audiencia judicial el viernes.

La editorial Simon & Schuster ha desestimado las acusaciones y ha dicho que ya se han distribuido “cientos de miles de copias” del libro.

Reuters