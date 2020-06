Abastos populares con los anaqueles vacíos y las santamarías abajo durante la cuarentena

junio 12, 2020 - 2:13 pm

Los abastos populares o «la bodega de la esquina» siempre son la opción más cercana que tenemos en casa, pero durante la cuarentena muchos de estos locales han permanecido cerrados también

Cuando se trata de conseguir un rubro alimenticio o cualquier artículo de necesidad personal, “la bodega de la esquina” es la primera opción que se viene a la mente, porque “saca de apuro” y por ser lo más cercano a la vivienda.

Sin embargo, en tiempos de cuarentena hasta los abastos populares se han visto afectados, en su mayoría, en el sentido de que no están provistos de mercancía, ya sea porque los proveedores no les están surtiendo o porque los propietarios no tienen la posibilidad de salir a buscar los productos para “llenar la tiendita”.

Así lo afirma el Sr. José Jímenez, residente del municipio Jesús E. Lossada (J.E.L), “ya no es como antes, no podemos surtir el local porque no es mucho lo que se puede hacer –refiriéndose a ganancias monetarias- y las ventas han bajado bastante porque la gente casi no sale o no tiene dinero para comprar varias cosas a la vez, casi siempre cada comprador se lleva entre uno y tres productos en una sola compra” explicó.

Muchos bodegueros coinciden al decir que, antes de que el país fuera declarado en emergencia, solían viajar a las ciudades fronterizas colombianas para comprar mercancía y abastecer sus locales, ya que en Venezuela les sale a precios exorbitantes, según afirman. Sin embargo, esta acción evidentemente se encuentra restringida hoy en día a causa de la pandemia, como una medida establecida por los órganos gubernamentales para evitar focos de propagación.

Otros ciudadanos confiesan que, aunque han emprendido una travesía para poder cruzar al vecino país a comprar rubros, los resultados no han sido del todo positivo puesto que, es más el dinero que invierten en el viaje de ida y vuelta, que las ganancias que puedan obtener a cambio.

Como también hay bodegueros que no han corrido con mucha suerte pues, en el camino, las autoridades los han detenido por violar el decreto de cuarentena social y, si los dejan en libertad, igual les decomisan lo que transportan.

Mientras tanto, hay quienes sencillamente optaron por cerrar los portalones y parar el negocio porque “no les da la base”.

En redes sociales ha circulado una imagen comparativa de un ciudadano venezolano que en años anteriores mostraba la variedad de productos que ofertaba en las estanterías de su local, pero en la época actual, esos mismos anaqueles que se ven detrás de él, se observan completamente vacíos.

En la misma imagen, compuesta por dos fotografías, el cambio drástico es visiblemente notorio hasta en el hombre, a quien se le nota inclusive más delgado.

Noticia al Día / MF

Fotos: Noticia al Día / @realvzla