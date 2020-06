Banco de Venezuela en Maracaibo abrió sus puertas mientras que el resto de las entidades se mantuvieron cerradas

junio 1, 2020 - 12:49 pm

Este lunes 1 de junio el banco de Venezuela ubicado en la avenida 5 de julio abrió sus puertas al público, pocos fueron los clientes que se acercaron para hacer sus diligencias.

El banco de Venezuela ubicado en la avenida 5 de Julio, abrió sus puertas, pero a quienes se acercaron les informaron que no había sistema para realizar las operaciones. Algunos clientes aseguraron que pagaron 200 bolívares.

El Banco del Tesoro que está ubicado en la calle 72 y el banco Provincial ubicado en 5 de Julio mantenían sus puertas cerradas. Otro banco que no abrió sus puertas fue el Bicentenario que está ubicado en la calle 72 .

Algunas personas manifestaron que es una pérdida de tiempo acercarse a las entidades bancarias porque sin sistema no se puede hacer ningún tipo de operación. «perdimos el viaje porque aquí lo que te dicen es que no hay sistema», denunció Marina Campos, quien vino desde el sector Los Haticos y no pudo hacer su diligencia.

Otro que manifestó haber perdido su viaje fue Oscar González, quien viajó desde el sector San Jacinto y tampoco pudo hacer nada. » Si hubiera sabido que esto no estaba funcionando no vengo porque me arriesgué para nada», dijo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día