Así va el 2020, estos son los hechos más importantes del año en su primer semestre

junio 30, 2020 - 8:15 am

Posible Tercera Guerra Mundial, incendios forestales, pandemia, movimientos telúricos y hasta ovnis han sido los hechos más importantes del año. Los hechos más importantes del año 2020 han hecho que la población mundial permanezca atónita, pues califican este año como el peor de toda la historia debido a las malas noticias y hechos que ocupan los titulares de cada mes. Cada 30 días se hace la misma observación ¿Qué nos trae este mes?

Enero: tensión entre Estados Unidos e Irán y terremoto en Turquía

El pasado viernes 3 de enero, Donald Trump dio su aprobación para atacar el Aeropuerto de Bagdad vía aérea, dicha ofensiva terminó en la muerte de líderes militares de Irán, entre los cuales se encontraba el comandante Qasem Soleimani.

Los usuarios en redes sociales volvieron tendencia los hashtag #WWIII y #WorldWar3, pues consideraban que podría ser el inicio de una ‘Tercera Guerra Mundial’. Estados Unidos, con el argumento de emprender una acción defensiva para proteger el personal estadounidense en el extranjero, ordenó un ataque aéreo con drones que tuvo lugar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

El ataque tuvo como consecuencia la muerte de comandante Qasem Soleimani. Su deceso dejó “abierta una herida” en materia diplomática entre ambas naciones y este acontecimiento tiene en máxima tensión al mundo por cuenta de las represalias que podría tomar el gobierno de Irán al respecto. El Pentágono afirmó que Soleimai y su Fuerza Quds fueron responsables de la muerte de miembros del servicio de coalición estadounidenses, por esta razón actuaron de esta manera.

El 24 de enero al menos 29 muertos y cientos han resultado heridas -dos de gravedad- por el sismo de magnitud 6,5 que sacudió el sureste de Turquía. El terremoto se registró sobre las 18:00 GMT y el epicentro cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10.000 habitantes, en la provincia oriental de Elazig, según la agencia de noticias Anadolu.

El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, aseguró que al menos una decena de edificios habían colapsado y se habían registrado varias réplicas, la más potente de ellas de magnitud 5,4.

También se registraron incendios localizados por la rotura del sistema de gas en algunas ciudades de Elazig. Turquía es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo porque está situada sobre varias fallas activas, y diariamente se producen docenas de terremotos y réplicas menores.

Febrero: incendios en Australia

Gran parte de Australia fue arrasada por devastadores incendios forestales nunca antes vistos en el país. Hasta el 27 de enero, estos masivos incendios forestales -incitados por temperaturas récord y meses de severas sequías- quemaron más de 26.4 millones de acres (10.6 millones de hectáreas), un área más grande que el estado de Virginia.

Decenas de personas han murieron, incluyendo varios bomberos voluntarios. Miles de hogares, medios de subsistencia y edificios fueron sido destruidos. Se calcula que más de 1,250 millones de animales pudieron haber muerto directa o indirectamente debido a los incendios. Esta pérdida incluye miles de koalas y otros animales representativos como canguros, ualabíes, petauros, potorúes, cacatúas y melifágidos. Muchos bosques tardarán décadas en recuperarse, situación crítica que potencialmente acercará algunos animales al borde de la extinción.

Marzo: el coronavirus se vuelve pandemia

Otro de los hechos más importantes del año es que, tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote como pandemia. Así lo ha declarado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa el pasado 11 de marzo. No obstante, señaló que esta “es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”, ha advertido. Respecto a esta nueva situación, ha asegurado que “no cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

A pesar de ser el primer coronavirus declarado como pandemia, el máximo responsable de la organización ha querido también tranquilizar en este sentido. “Nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”. La situación se ha precipitado después de que el número de casos se haya multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del Covid-19, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertes hasta esa fecha.

Abril: volcanes y ovnis

El volcán Krakatoa, en Indonesia, entró el 11 de abril en erupción. Tras las dos grandes explosiones, el volcán siguió arrojando ceniza y humo hasta bien entrada la madrugada. Aunque las erupciones que se escucharon en la región de Yakarta, fueron relativamente pequeñas en comparación con las que ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

Días más tarde el 27 de abril, para sumarse a los hechos más importantes del año, el Pentágono publicó oficialmente tres videos cortos que muestran “fenómenos aéreos no identificados” que habían sido lanzados previamente por una compañía privada.

Los videos muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas. Dos de los videos contienen reacciones de miembros del servicio que se muestran asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

El 29 de abril, una amenaza venía del Universo preocupando a La Tierra pues un gigantesco asteroide de 1,8 y 4 kilómetros de diámetro se acercaba al planeta. Aunque en un primer momento aseguraron que es lo suficientemente grande como «para causar efectos globales», lo cierto es que la NASA lo ha sacado de la lista de amenazas ya que no existe peligro de impacto.

Este asteroide pestaría a una distancia superior a 6.000 kilómetros de la Tierra y cogerá una velocidad de 30.000 kilómetros por hora. Esta distancia supone 16 veces la correspondiente a la que hay entre la Tierra y la Luna. Se calcula que estará a la distancia más próxima a la Tierra a las 11:56 (hora española) del 29 de abril.

El CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA ha revelado que este asteroide fue descubierto en 1998 y fue catalogado de «potencialmente peligroso» debido a que pasa periódicamente por la órbita de nuestro planeta y por su tamaño significativo.

Mayo: las avispas asesinas

Parece el argumento de una película de terror, pero es realidad la Avispa Asesina existe y llegó a América en el mes de mayo sumándose así otro de los hechos más importantes del año. El nombre científico del insecto es ‘Vespa Mandarinia’, es considerada como la avispa más grande en todo el mundo, y por si fuera poco también es originaria de Asia, específicamente Japón.

La Avispa Asesina es considerada una especie invasora por su potencial colonizador y por constituir una amenaza grave para las autóctonas, especialmente para las abejas melíferas, a las que ataca mortalmente en el caso de los adultos, devora a las larvas y ejemplares jóvenes.

En Europa llegó en el 2004 a través de un cargamento de cerámica enviado desde China con destino a Francia, este avispón ha causado no solo el cierre de cientos de apiarios, sino un notable incremento en la tasa de mortandad de las abejas melíferaspues según varios estudios, una sola Avispa Asesinapuede matar entre 25 y 50 abejas al día, valiéndose de su tamaño y prominente aguijón. Luego de decapitarlas y separar su cuerpo en partes, se trasladan con los segmentos de la abeja hasta su nido para alimentar a sus larvas.

También se le conoce por su capacidad para destruir colmenas de abejas en cuestión de horas y por la posibilidad de afectar la salud de los humanos. En Japón, por ejemplo, son considerados como letales, ya que anualmente pueden causar alrededor de 50 muertes.

La advertencia de los científicos es que temen que la Avispa Asesina pueda acabar con las colmenas al ser las abejas una de sus fuentes principal de alimento. Sin embargo, la preocupación crece debido a que tiene un veneno letal que en promedio mata a 50 personas en Japón al año.

Junio: Apocalipsis fallido y el Terremoto en México

Días antes del 21 de junio una teoría apuntaba que el Apocalipsis llegaría el próximo esa fecha y la base es el hecho de que al introducir el calendario gregoriano en 1582, se perdieron once días del año para poder reflejar mejor el tiempo que tarda la Tierra en orbitar el Sol.

Paolo Tagaloguin es el nombre del científico que ha difundido esta teoría a través de las redes sociales las cuales fueron borradas junto con su cuenta. En ellas explicó que «el número de días perdidos en un año debido al cambio en el calendario equivale a ocho años». Por tanto, el 21 de junio de 2020 debería corresponderse con el 21 de diciembre de 2012, día en el que se acaba el mundo según las teorías mayas.

El uso del calendario Gregoriano por 268 años (1752 a 2020) lleva a 11 días por año, es decir 2948 días y cantidad dividido 365 (días de un año) son un total de 8 años, por lo que la teoría insiste en que este domingo no será 21 de junio del 2020 sino el 21 de diciembre de 2012.

Pese a la pequeña diferencia, los que defienden esta tesis señalan que si se sumasen esos días deberíamos estar en el año 2012 y no 2020. Y es de recordar lo que pasaba en el año 2012 según el calendario maya, el Apocalipsis. Al siguiente día del 21 de diciembre de 2012, los teóricos estudiaron en qué podría haber salido mal, por lo que dieron con la tesis de los once días de diferencia. No obstante, la NASA reconoce que «no hay evidencia creíble que respalde esas teorías». A esto se sumó la premisa de la serie de Netflix DARK que usó uno de los apostolados de Nostradamus sobre lo que sería el Fin del Mundo y que esta serie supo aprovechar a plenitud para desencadenar una historia llena de enredos sanguíneos en una línea temporal dividida en ciclos con personajes malditos por el destino.

El Apocalipsis no ocurrió, pero dos días más tarde, el martes 23 de junio de 2020, ocurrió otro de los hechos más importantes del año y es que se registró un sismo de magnitud de 7.5 localizado a 23 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca con latitud 15.57 y longitud -96.09; profundidad de 5 kilómetros, a las 10:29 horas tiempo del centro de México, el cual sacudió también a la Ciudad de México y área Metropolitana. Se reportaron algunos daños en inmuebles, la muerte de seis personas en Oaxaca a causa de este sismo y una persona herida en Huatulco.

Desde el pasado martes 23 de junio, día en que se registró uno de los sismos más fuertes en casi tres años, de 7.5 de intensidad, se han presentado 3,398 réplicas, la más grande fue de 5.5 de magnitud; siendo Oaxaca la región más afectada, además de ser el epicentro. El último terremoto que azotó al sur y centro del país fue el 19 de septiembre de 2017.

Todavía quedan seis meses para completar el 2020, y muchos temen que ocurran otros hechos más importantes que generen preocupación en la población.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día