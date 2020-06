Así será el calendario y roster de los Yankees durante el 2020 en las Grandes Ligas

junio 30, 2020 - 5:53 pm

Yankees de Nueva York dio a conocer su roster para la temporada 2020 de Grandes Ligas, que arrancará el 23 de julio.

La lista del conjunto neyorquino estuvo integrada por 58 peloteros, 20 de ellos eran latinos. Los equipos de MLB contarán con un máximo de 60 jugadores, pero se mantendrá el límite del roster de 40 peloteros.

Cinco venezolanos se encuentran en la nómina de los mulos. Gleyber Torres, Thairo Estrada, Daniel Álvarez, Luis Avilán y Miguel Yajure. Torres será el único que comenzaría la campaña en el equipo grande.

The New York Yankees 2020 Player Pool, which stands at 58 players. pic.twitter.com/TUGd64bzAo

— New York Yankees (@Yankees) June 28, 2020