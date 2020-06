Así se verían Messi, Neymar y Mbappé si hubiesen jugado el Mundial de 1970

junio 15, 2020 - 6:40 pm

Este año se celebran 50 años del histórico Mundial de México 1970 y la FIFA decidió lanzar un divertido homenaje a dicho torneo mostrando a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar luciendo un aspecto muy retro.

A través de su cuenta en Twitter y acompañado de la pregunta «¿Cómo se verían las estrellas mundiales de la actualidad hace 50 años?», la cuenta del órgano rector del fútbol mundial compartió la imagen que está dando la vuelta al mundo.

A pesar de que la selección argentina no se presentó en esa edición, luego de perder su boleto en La Paz ante Bolivia, Messi aparece con un peinado similar al que lució ante el Mallorca, acompañado de un peculiar bigote que se asemeja al de Lepoldo Jacinto Luqué cuando se coronó en 1978.

Por su parte, Mbappé aparece con un gran bigote y largas patillas que acompañan una cabellera reto. En la descripción de la imagen del campeón mundial en Rusia 2018 se leía: «Fue el mejor jugador joven del Mundial hace dos años, pero ¿y si encendía a Francia en 1970?». Cabe destacar que ‘les bleus’ fueron otros de los grandes ausentes en el torneo.

🔙 How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?

We’ve got some guesses… 😄

Introducing first: @Argentina’s Leo Messi! 🇦🇷⏪#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020