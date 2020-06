Asesinan a Donald Caldwell, exreceptor de NFL, dentro de su casa

junio 8, 2020 - 8:58 am

El exreceptor de la NF, Donald ‘Reche’ Caldwell, perdió la vida la noche del sábado en un tiroteo en su ciudad natal Tampa, Florida.

Caldwell, de 41 años, recibió un disparo en la pierna y el pecho en una “emboscada” en su casa, según su madre, Deborah Caldwell, cuando estaba a punto de salir con su novia.

“Estamos profundamente tristes al enterarnos de la muerte del ex patriota Reche Caldwell”, tuitearon los Patriots. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos”.

Donald Caldwell ayudó a llevar a los Gators a un campeonato de la SEC en 2000 y posteriormente en el 2002 fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL 2002 por los Chargers de San Diego, donde jugó hasta 2005, antes de firmar con los Patriots de Nueva Inglaterra en 2006.

Fue el receptor principal de los Patriots ese año, con 760 yardas. Estuvo con el equipo la próxima temporada baja, cuando se cruzó con Wes Welker, hasta que fue liberado al final de la pretemporada.

Welker tuiteó este domingo: “¡La sonrisa y la actitud de Reche eran contagiosas! ¡Mis pensamientos y oraciones están con Bubba Caldwell y su familia!”.

El excompañero de equipo de los Patriots Benjamin Watson también tuiteó: “Siempre nos mantuvo riendo y alegre. Siempre tenía la sonrisa más grande. Siempre tenía las mejores historias. Es triste escuchar sobre el fallecimiento de mi compañero de equipo Reche Caldwell. Que el Señor consuele a su familia durante este tiempo”.

