Armada de EE.UU navegó por aguas internacionales que el gobierno venezolano «dice controlar»

junio 23, 2020 - 4:13 pm

Este martes, 23 de junio de 2020, mientras operaba pacíficamente en el Mar Caribe, el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Armada de los EE. UU. USS Nitze (DDG 94) realizó una operación de libertad de navegación, impugnando un reclamo marítimo excesivo de Venezuela.

El barco de la Marina de los EE. UU. realizó la operación en aguas internacionales fuera de la jurisdicción territorial de 12 millas náuticas de Venezuela. Durante la operación, el barco navegó legalmente por un área en la que el gobierno de Nicolás Maduro afirma tener control, una afirmación que es incompatible con el derecho internacional, reseña un comunicado del Comando Sur.

La Marina de los EE. UU. lleva a cabo rutinariamente operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para preservar la navegación marítima y los derechos de acceso garantizados a todas las naciones y vitales para la movilidad global de las fuerzas estadounidenses.

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 23, 2020