Apple promete gastar 100 millones de dólares para promover la igualdad racial

junio 12, 2020 - 1:57 pm

Apple está creando un programa de 100 millones de dólares para promover la justicia racial dentro de la empresa, según lo anunció en un video su diectror ejecutivo Tim Cook, mientras que las grandes corporaciones de EE.UU. se encuentran bajo una fuerte presión para abordar la desigualdad racial entre sus empleados.

«Al crecer en Alabama durante el movimiento por los derechos civiles, vi de primera mano que lo único que hizo un cambio continuo y duradero fue la gente de buena voluntad que dejó de lado la comodidad y la seguridad para hablar y marchar para pedir responsabilidad y hacer lo posible para lograr una sociedad defectuosa más perfecta», afirmó Cook en el video publicado este jueves en Twitter.

El anuncio se produce mientras otras compañías tecnológicas y sus ejecutivos se han pronunciado enérgicamente contra la violencia racial y han anunciado millones en donaciones a organizaciones que buscan justicia en respuesta al asesinato de George Floyd a manos de un policía en Mineápolis el pasado 25 de mayo.

La iniciativa de equidad y justicia racial de Apple se centrará en temas relacionados con la educación, la igualdad económica y la reforma de la justicia penal, detalló Cook. Será dirigido por Lisa Jackson, vicepresidenta de iniciativas ambientales, políticas y sociales de la empresa.

El director ejecutivo de Apple señaló también que la iniciativa incluiría componentes externos tales como el trabajo con universidades históricamente afroamericanas, colegios comunitarios, educadores de ciencia y tecnología y estudiantes desatendidos. También contará con asociaciones con grupos externos, incluida la Iniciativa de Justicia Equitativa, un grupo opuesto al encarcelamiento masivo.

Además, Apple se compromete a aumentar el gasto en proveedores afroamericanos, agregó Cook. Internamente hablando, la compañía tecnológica contratará y promoverá más empleados afroamericanos y subrepresentados.

«Estamos dando nuevos pasos significativos acerca de la diversidad y la inclusión dentro de Apple, porque hay más que podemos y debemos hacer para contratar, desarrollar y apoyar a aquellos de grupos subrepresentados», concluyó Cook.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple’s committed to being a force for that change. Today, I’m proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020