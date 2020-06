Andrea Valentina Rosales Santeliz necesita tu ayuda para costear su tratamiento

junio 15, 2020 - 2:53 pm

Desde hace 30 días, Andrea Valentina, de 12 años de edad, se encuentra recluida en el hospital Coromoto de Maracaibo con un tumor cerebral y una neumonía severa. Su familia no cuenta con los recursos necesarios para costear su tratamiento.

Andrea fue tratada como caso sospechoso al covid-19 por sus síntomas y fue trasladada al Hospital Universitario de Maracaibo para hacerle los exámenes de rigor. Ella junto a sus padres, pasaron días de angustias esperando la prueba del PCR de Caracas, la cual arrojó resultado negativo y de inmediato la redirigieron al hospital Coromoto.

Su padre, Domingo Rosales, no cuenta con los recursos suficientes para cubrir con todos los gastos médicos para el tratamiento de la infante, por eso recurre a la buena voluntad de quienes puedan colaborar.

“Aunque yo trabajo el salario no me alcanza. Ni trabajando 20 años me daría para comprarle los medicamentos de forma constante como lo necesita mi hija. Verla así es preocupante para todos”, dice el papá de Andrea Valentina.

Andrea Valentina requiere Tazopril de 4.5 miligramos y Caspofungina en ampolla.

El preocupado representante puso a disposición su número de contacto para aquellos que puedan colaborar con los fármacos o económicamente. Su infectóloga tratante está disponible para despejar dudas.

Domingo Rosales: 0424-7714623 /

Cuenta: Banco Occidental de Descuento 0116-01-0816-0017-799500 / Yirmary Santeliz: 0412-1644549 /Cédula: 17.332.176

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día