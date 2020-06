ANC fijó posición por disputa del Esequibo con Guyana y llamó a la unidad en defensa del territorio de Venezuela

junio 30, 2020 - 4:01 pm

Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente debatió la tarde de este martes 30 de junio, sobre el conflicto entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo en la que fijaron una posición clara, con autonomía nacional y llamaron a la unidad en defensa del territorio.

El presidente de la ANC Diosdado Cabello dijo «Esa lucha no es nueva. Nadie dude que detrás de esto lo que hay son actos de provocación. Entre ellos lo dicen a cada rato que lo que quieren buscar la razón para invadir Venezuela».

«Tienen allá a Colombia y por el otro Lado a Guyana y detrás de eso que hay , un punto de inicio y quiero dejar claro que el Esequibo no se negocia. Hay una firmeza absoluta y necesaria de nuestro territorio. El presidente Maduro sabe lo que cada palabra en ese lenguaje significa. ¡Nosotros no tenemos duda, el sol de Venezuela nace en el Esequibo», reiteró.

«Cuando ellos se van por una instancia que no corresponde es porque no tienen la razón». No esperen del sector opositor (Guaidó) que defiendan al Esequibo».

Hernam Escarrá explicó e informó que se realizó una reunión con el sector opositor donde quedó clara la posición para la defensa del territorio venezolano «La reunión tuvo dos fases: La primera fue preparatoria y tuvo por objeto la intervención de todos los integrantes en que cada uno pudiera ver la unidad nacional porque es un tema de estado».

La vicepresidenta de la ANC Gladis Requena tuvo su intervención e instó a leer la historia y dijo que respalda la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. «Nunca más seremos colonia de nadie. » Se refirió que la agresión es contra la paz contra los poderes públicos porque no quieren legitimidad. El país somos nosotros y se trata de la defensa de nuestro país».

«Todo esto se trata de una jugada buscan descalificar el evento electoral venidero, gracias a la convocatoria a dialogo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro con paciencia. Entonces se crearon todas las condiciones para la jornada electoral y eso es lo que va a va pasar y es a eso a lo que se quieren adelantar los de la Unión europea para descalificar las elecciones venideras. Ellos tienen un plan terrorista en sus manos al que nosotros no vamos a ceder»

«Vean ustedes como es que defiende un pueblo del imperialismo. Tenemos la ruta clara con Nicolás Maduro», concluyó Requena.

E. García

Noticia al Día