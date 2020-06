AN aprobó acuerdos sobre condiciones electorales libres y atención del covid en el Zulia

junio 30, 2020 - 12:43 pm

Este martes 30 de junio, se llevó a cabo un debate en sesión ordinaria virtual de la Asamblea Nacional en la que se aprobaron proyectos sobre las condiciones para lograr elecciones presidenciales libres, además del respaldo a la Unión Europea y su representación en el país. También se abordaron los temas del conflicto sobre el Esequibo, el estado de la pandemia en el país y su recrudecimiento en el Zulia.

El parlamentario zuliano, Omar Barboza, destacó con respecto al Proyecto de Acuerdo sobre condiciones electorales para lograr elecciones libres y transparentes que: «Para que una elección sea realmente transparente, se debe cumplir con esas condiciones. Garantía del ejercicio del voto de manera libre, sin coacción o intimidación, cese de las inhabilitaciones, participación plena de todos los partidos políticos, un CNE independiente».

«Queremos un CNE en el cual se pueda verificar todas las partes del proceso, auditarlo y garantizar un resultado electoral limpio. Queremos son elecciones libres, justas y verificables. Nosotros reclamamos elecciones justas para participar en un proceso electoral, el CNE no es una institución legítima, ahí está Indira Alfonso quien fue la que nos eliminó 3 Dip. De la representación indígena», explicó el diputado Macario González.

El diputado José Prat manifestó sobre el informe de caso Alacranes que: «La Operación Alacrán continua en una segunda etapa donde se pretende vulnerar las siglas de los partidos, pretenden buscar dirigentes que se presten para esta maniobra con sobornos. «Exhortamos a la comisión especial designada, a presentar el informe preliminar o final de la investigación encomendada. Se debe restaurar la credibilidad de esta comisión como órgano de lucha contra la corrupción».

Mientras que el parlamentario Luis Florido puso en la mesa el tema del Audiencia ante la Corte Internacional de Justicia respecto al Esequibo e informó que «Todos los sectores del país tenemos que defender la soberanía del Esequibo, el Esequibo es Venezuela, el Esequibo es de Venezuela, es de los venezolanos. Nosotros reiteramos los métodos pacíficos de resolución de conflicto, para nosotros son válidos los Acuerdos de Ginebra de 1966 suscrito por ambas Repúblicas, que el Laudo Arbitral de París carece de absoluta legalidad «.

El diputado Marco Aurelio Quiñones en su intervención expresó que «Esta Asamblea respalda las medidas que ha tomado la Unión Europea en contra de los usurpadores del poder y además nos solidarizamos y reconocemos sus esfuerzos en favor de ayudar a lograr el cese de usurpación. Es otro intento del régimen de oprimir a los venezolanos, por aislarse de la comunidad democrática internacional que no deja de levantar su voz en favor de Venezuela.»

Sobre el recrudecimiento de la pandemia en el país y sobretodo en el Zulia

«Es importante proveerlos de equipos de protección para poder enfrentar y no ser infectados, tampoco transmitir la enfermedad.Tenemos que mantener una cuarentena importante en los estados que sufren el embate de la epidemia. Hemos observado un aumento en el número de trabajadores de la salud afectado y especial médico y enfermera que han fallecido», inició el Dr. Alejandro Rísquez, quien participó en el debate.

En el debate sobre el recrudecimiento del COVID19 en el estado Zulia, la diputada Elimar Díaz dijo que «No tengan dudas que esta Asamblea no va a descansar hasta conseguir el cambio y la libertad, hasta que la situación del Zulia tenga remedio».

«Este régimen indolente, miserable lo único que ha hecho es someter a los zulianos y venezolanos a un sistema de terror que ya no aguantamos. A los contagiados los aíslan en moteles».

El diputado Lincoln Pérez en su intervención aseguró que «El régimen no tiene control del problema, no hay control sanitario, en los CDI, los barrio adentro son un caos, allí no hay materiales ni personal calificado para atender la epidemia. Estamos claros que el régimen miente, de esta manera la población queda completamente expuesta. Mientras no se tome conciencia de la realidad esto seguirá empeorando».

Para finalizar, se hizo referencia al Proyecto de Acuerdo en el marco del Día Nacional del Periodista y las violaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

En el debate participó Tinedo Guía como invitado especial y expresó:»Seguimos siendo aliados en el deseo de que nuestro pueblo este veraz y oportunamente informado, buscando la verdad que guarda la noticia, ese es nuestro trabajo, es nuestra misión y lo seguiremos cumpliendo».

Guía solicitó «Quiero que se tome en consideración, la eliminación de la Ley del Odio, de la cual se agarran algunos tribunales para meter presos a los periodistas y someterlos».

Los diputados Ángel Álvarez y Marcos Ruiz también aportaron su opinión y refirieron que «El régimen tiene un plan que es dividirnos, confrontarnos, sembrar intriga y división y las adversidades únicamente con la unión nacional las vamos a superar.«Hay que seguir apoyando al periodismo que no se ha puesto de rodillas, que lucha día a día por vencer la censura, desde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa «.

«Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, es hora de cerrar filas en favor de la libertad y la democracia, de verificar la fuente y revisar cada una de las informaciones de esos periodistas serios. El régimen tiene un plan que es dividirnos, confrontarnos, sembrar intriga y división y las adversidades únicamente con la unión nacional las vamos a superar», acotó Ruiz.

