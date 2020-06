Amarraba a su hijito de tres años desnudo a una mata de plátanos con hormigas: GNB la capturó (+Video)

junio 25, 2020 - 11:39 am

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a una mujer por maltrato infantil contra su pequeño hijo de 3 años de edad, quien fue grabado por sus vecinos cuando se encontraba amarrado desnudo a una mata de plátanos en el patio de la residencia.

Los militares, adscritos al Destacamento 442 de Yare, estado Miranda, se trasladaron a la vivienda de la malvada mujer, ubicada en Ocumare del Tuy, sector El Calvario, donde lograron capturar a Linsay Villalta (22) luego de recibir las denuncias sobre el suceso.

Al ser cuestionada sobre el hecho, la fémina alegó a los funcionarios que practicaron su detención que ‘yo lo hago para ver si aprende, porque a mí nadie me da nada para mis hijos, yo me jodo, me sudo, para darle algo a mis hijos’.

El niño presentó signos de maltrato físico según el parte médico. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 23 del Ministerio Público.

El video de esta atrocidad fue compartido por el especialista en Marketing Irrael Gómez, a través de sus redes sociales.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día